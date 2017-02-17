Исчезла разница в ценах на электроэнергию в домах с электрическими плитами

Раньше жители Литвы, в домах у которых были электрические плиты платили за электроэнергию по меньшему тарифу, но сейчас они остались без этой возможности. Energijos skirstymo operatorius (ESO) отказался от плана "Электроплиты", которым пользовались около 15% жителей Литвы.

В феврале жители платили за свет уже по новым тарифам, которые вступили в силу с 1 января 2017 года. Они могли заметить, что не осталось разницы в ценах между планами "Стандартный" и "Электроплиты".

Тариф этих планов стал единым - 0,114 евро/кВт, если нет деления на ночное и дневное электричество. При двух временных зонах дневной тариф составляет 0,124, а ночной – 0,091 евро/кВт.

Немногим цена между этими планами отличалась и до изменения цен – разница составляла 0,001 евро/кВт. В начале 2015 года эта разница составляла 0,006-0,007 евро/кВт.

Представитель Energijos skirstymo operatorius Рамунас Кяуленас сказал, что этот год - последний год действия плана "Электроплиты". Со следующего года он автоматически будет изменен на "Стандартный".

"Клиенту для этого ничего не придется делать, если он не захочет изменить план на какой-то другой", – прибавил собеседник.

Он сказал, что этот план имел смысл несколько десятилетий назад, когда электроплита была одним из наиболее часто используемых в домах электроприбором.

"Сейчас клиенты используют электроэнергию не только для приготовления еды, но и для подключения, например, теплосистем, потребляющих много электричества. В домашних хозяйствах появляется все больше нового оборудования для облегчения быта, повышения комфорта или досуга", – сказал представитель ESO.

По словам Кяуленаса, анализ использования электроэнергии показал, что пользователи плана "Электроплиты" расходуют столько же электроэнергии, сколько пользователи двухтарифного плана "Стандартный", поэтому постепенно устранили разницу в ценах на электроэнергию по этим планам, а тем, кто использует больше электроэнергии, предложили планы "Дом" и "Дом плюс".

По подсчетам ESO, большая часть клиентов пользуется планом "Стандартный" (82,5%). Планом "Электроплиты" пользуются около 15% потребителей, а планами "Дом" и "Дом плюс" - 2,5%.

Представитель Государственной комиссии по ценам и контролю за энергетикой Ренатас Поцюс сказал, что это своевременное решение.

"Само регулирование инфраструктуры не зависит от того, какой прибор используют. Исторически появился этот тариф "Электроплиты", но у нас самих возникает вопрос, почему не стиральные машины или холодильники. Тариф инфраструктуры зависит от количества потребляемой электроэнергии", – сказал собеседник, отметив, что комиссия одобрила идею компании отменить этот тариф.