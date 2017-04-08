Исчезающая Литва: от сельских магазинов остаются лишь вывески

В Лаздияйском районе в деревне Барщяй, что в 3 киломтрах от города Вейсеяй, работает всего один магазин. Его владелец и единственный работник Нийоле Аранаускене говорит, что в лучшем случае продержится до осени, а потом немерена бизнес закрывать.

Записка в витрине магазина в Барщяй утверждает, что он начинает работать с 9:30 утра, но уже почти десять, а дверь все еще заперта. Распрашиваю местное население, единственный ли это магазин на селе.

«Единственный. Был другой за этим домом, кооперативный, но закрыли. Мои парни рубят дрова, говорят, сходи принеси. Так что вот, сижу, смотрю уже полчаса. Но приедут, всегда приезжают», - успокаивает пожилая покупательница, присев на лестнице, ведущей в магазин.

Председатель общины Барщяй Рамуне Янавичюте на вопрос, что нового в деревне, рассказывает, что наконец-то началось строительство асфальтированной дороги в Вейсеяй. Пыльная и ухабистая гравийная дорога на протяжении многих лет являлась причиной головных болей жителей деревени.

«Когда мы сюда переехали в 2000 году, тут был и второй магазин, но он не выдержал конкуренции со стороны Нийоле. Она приезжает из Вейсеяй, а здесь родина ее мужа. Подождите, она приедет примерно в 10 часов, когда начнут собираться главные клиенты», - говорит Р.Янавичюте.

Тем временем, перед магазином появляется Toyota хозяйки, для местных это знак, что магазин работает. Сюда начинают собираться клиенты.

Ее мнение о будущем деревни гораздо более скептическое, нежели у главы общины:

«Людей тут нет, так я не спешу. В Барщяй каждый второй дом пустует, а в других - по одной старушке».

Сюда заглядывают двое мужчин - один покупает целую пачку крепкого пива в литровых бутылках, а другой только одну бутылку и спрашивает, не может ли магазин приобрести черную полиэтиленовую пленку.

«Ночью заклеем ею окна Вероники. Вчера субботник организовали, а она смотрит в окно и обговаривает. Точно также когда-то парни очки Таракуциса, вечный ему покой, жиром намазали, когда он пьяным валялся. Он очнулся и подумал, что ослеп от шнапса», - шутит покупатель.

Мы остаемся вдвоем с г-жой Нийоле и говорим о судьбе сельских магазинов. Лавкой она владеет 23 года, а сейчас не скрывает планов ликвидировать бизнес.

«Когда я начала работать, в Барщяй еще около 80 людей было работающих, так что тогда еще покупали. Я даже посуду привозила на продажу, шампуни. А теперь приходят только за хлебом. В четверг кто-то едет на рынок в Вейсеяй, там закупаются на несколько дней. Мобильные магазины посещают тех клиентов, у которых трудности с передвижением, и кто с другого конца деревни до моего магазина не доходит. А когда они постоянно к ним приезжают, то людям уже и в долг дают», - говорит Н. Аранаускене.

Она собиралась закрыть магазин с февраля, но все-таки убедила себя поработать в течение лета, когда нет необходимости обогревать здание.

На данный момент, говорит хозяйка, сколько удается собирать денег на зарплату, столько приходится отдать в качестве налога.

Принять невеселое решение Н. Аранаускене заставили и планы политиков ввести специализированные алкогольные магазины. Госпожа Нийоле уверена, что в деревне она не сможет выжить, торгуя только продовольственным товарами или только алкоголем, так как последний составляет около половины оборота.

«Настало время закрываться, потому что с меня довольно. Осенью буду идти искать работу, возможно, в санатории Друскининкай или в торговом центре», - заверила предпринимательница.

В этом же районе магазин в Гудяляй еще попытается выжить, а вот в Варенском районе в деревне Кибишяй продовольствие сельскому населению доставляет уже только автолавка. Больше всего оптимизма удалось сохранить продавщице Вилии, проживающей в Варенском районе — она своих клиентов пытается перевоспитывать и даже предлагает им безалкогольное пиво.