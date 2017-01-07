Исчезающая Литва: эмигранты продают последнее жилье и увозят родителей

Продавцы недвижимости в Алитусе уже практически забыли те времена, когда под Новый год возвращались эмигранты и расхваливали все их непроданные квартиры, участки и дома.

Руководитель агентства по недвижимости Алитуса Miroda Рима Миткене и представитель Ober House в Друскининкай Ричардас Клинцарас говорят, что увеличивается число эмигрантов, которые приняли решение не возвращаться в Литву и просят продать последнее оставшееся тут имущество.

Эмигранты решают не возвращаться

Самое старое агентство по недвижимости Алитуса Miroda действует с 1999 года. Его руководитель Рима Миткене говорит, что эмиграция на столицу Дзукии в плане недвижимости в разные периоды оказывала разное влияние.

В начале века, до кризиса инвестирующие в недвижимость в родном городе эмигранты повышали спрос. А сейчас появились противоположные тенденции.

Решив окончательно не возвращаться на родину, бывшие алитусцы продают оставшиеся тут квартиры, вывозят стареющих родителей и продают их дома.

"В те времена, примерно в 2005 -2007 годах эмигранты привозили деньги и покупали в Алитусе квартиры, дома и участки. Редко когда говорили о полном разрыве связи с Литвой. Нечасто всё продавали. После этого был период когда приобретение недвижимости было минимальным. Цены еще были высокими, потом продавцы жилья их снижали, но тем не менее массово никто не покупал", - вспоминает агент по недвижимости.

Примерно с 2010 года были одиночные сделки, когда эмигранты еще покупали участки и квартиры, но делали это только те, кто решился вернуться в Литву.

"Они уже вели себя по-другому нежели до кризиса. Если накануне Рождества покупают участок, то подготавливают проект, а весной уже что-то начинают строить. Не осталось инвесторов, которые говорили: у меня есть деньги - куплю, пусть будет", - сказала Р.Миткене.

Ситуация в этом году печальная

А вот ситуацию этого года предприниматель называет печальной, так как жители Алитуса возвращаются из-за границы, чтобы продать тут последнее жилье - квартиру которая стояла тут пустой 8 или 10 лет и они платили за коммунальные услуги только для того, чтобы вернуться сюда на несколько недель во время отпуска.

"Возвращаются, чтобы продать дом, который так и не был достроен, участки, которые когда-то стоили дорого и на которых они мечтали что-то строить", - рассказывает агент.

Она свидетельствует, что сами эмигранты говорят, что приняли решение брать кредит или покупать жилье именно в той стране, в которой когда-то думали лишь временно заработать.

"Как раз недавно общались с женщиной, которая продает последнюю квартиру в Алитусе, она уехала к своим детям в Англию, когда до пенсии оставалось 5 лет. Теперь из Литвы, в которой она отработала 30 лет, получает пенсию в размере 200 евро и еще 100 фунтов английской пенсии", - рассказывает Р.Миткене.

Друскининкай: 15-20% клиентов - те, кто не вернется

Тем временем предприниматели из Друскининкай, представитель агентства Ober House Ричардас Клинцарас говорит, что около 15-20% его клиентов - это жители Друскининкай, которые эмигрировали за границу и решили не возвращаться.

"Например, на улице Атейтес с я продаю квартиру эмигрантов, которую они начали ремонтировать, однако изменили планы и решили продать", - сказал представитель агентства по недвижимости.

Участками для строительства частных домов интересуется еще меньше эмигрантов, нежели квартирами. Он отметил что до кризиса жители курорта часто выезжали за город и строили там жилье. Однако сейчас тенденции противоположные. Сейчас квартиры в городе более популярны, чем участки и усадьбы.

"В Друскининкай раньше бежали за город от высоких цен на отопление, но отопление подешевело заметно, а если еще проведена модернизация, которая изменила облик города!.. Например на улице Атейтес жители некоторых домов платили за отопление до 10 литов за квадратный метр, а теперь платят около 1 евро", - констатировал Клинцарас.