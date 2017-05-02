Inter RAO Lietuva выплатит 10,2 млн. евро дивидендов

Акционеры компании приняли соответствующее решение 28 апреля на собрании. На дивиденды решено выделить 10,2 млн. евро, или 51 цент за акцию, сообщила Inter RAO Lietuva через Варшавскую фондовую биржу.

В прошлом году Inter RAO Lietuva выплатило 16,1 млн. евро дивидендов или по 80,5 цента за акцию.

По данным аудита, чистая прибыль Inter RAO Lietuva в прошлом году по сравнению с 2015 годом сократилась на 36,9% до 10,177 млн. евро, выручка - на 11,8% до 138,932 млн. евро. В прошлом году совокупная чистая прибыль всей группы сократилась в два раза до 9,256 млн. евро, а выручка - на 4,2% до 178,88 млн. евро.

Контролируемому российским "Интер РАО" предприятию RAO Nordic принадлежит 51% акций Inter RAO Lietuva, литовской инвестиционной компании Scaent Baltic - 29%. Еще 20% акций находятся в свободном обращении на Варшавской бирже.