Inter RAO Lietuva выплатит 10,2 млн. евро дивидендов

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 15:47
Контролируемый российским энергетическим гигантом "Интер РАО" поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva, в прошлом году получивший 10,175 млн. евро чистой прибыли после аудита, почти всю ее выплатит в виде дивидендов.
© Reuters / Scanpix

Акционеры компании приняли соответствующее решение 28 апреля на собрании. На дивиденды решено выделить 10,2 млн. евро, или 51 цент за акцию, сообщила Inter RAO Lietuva через Варшавскую фондовую биржу.

В прошлом году Inter RAO Lietuva выплатило 16,1 млн. евро дивидендов или по 80,5 цента за акцию.

По данным аудита, чистая прибыль Inter RAO Lietuva в прошлом году по сравнению с 2015 годом сократилась на 36,9% до 10,177 млн. евро, выручка - на 11,8% до 138,932 млн. евро. В прошлом году совокупная чистая прибыль всей группы сократилась в два раза до 9,256 млн. евро, а выручка - на 4,2% до 178,88 млн. евро.

Контролируемому российским "Интер РАО" предприятию RAO Nordic принадлежит 51% акций Inter RAO Lietuva, литовской инвестиционной компании Scaent Baltic - 29%. Еще 20% акций находятся в свободном обращении на Варшавской бирже.

BNS
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Inter RAO Lietuva выплатит 10,2 млн. евро дивидендов (1)

Inter RAO Lietuva выплатит 10,2 млн. евро дивидендов
Контролируемый российским энергетическим гигантом "Интер РАО" поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva, в прошлом году получивший 10,175 млн. евро чистой прибыли после аудита, почти всю ее выплатит в виде дивидендов.
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