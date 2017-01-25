Инспекция: МАГАТЭ не оценивала вопросы, которые заботят Литву на Островецкой АЭС

По словам главы инспекции Михаила Мемченко, на минувшей неделе эксперты миссии Seed МАГАТЭ не оценивали площадку станции, ее влияние на окружающую среду. По его словам, во время миссии оценивалось защита архитектурного проекта от внешних угроз.

Полная миссия Seed включает шесть модулей. По словам М. Мемченко, эксперты МАГАТЭ оценивали строящуюся в Беларуси станцию по двум модулям, поэтому проведенная миссия не носит полный характер.

"Судя по информации, распространенной МАГАТЭ, проведенная в Беларуси миссия Seed не носила полный характер: из шести возможных модулей этой миссии были проведены лишь один или два, связанные с защитой архитектурного проекта от внешних угроз. Эксперты этой миссии не оценивали, как Беларусь выбирала и оценивала место строительства АЭС, как сама деятельность атомной станции повлияет на окружающую среду – это те основные вопросы, которые вызывают у Литвы наибольшую озабоченность", - сказал глава ГИБАЭ.

Его комментарий передала BNS во вторник представитель ГИБАЭ по связям с общественностью Аста Менсоне.

"Одна из двух отмеченных экспертами миссии Seed МАГАТЭ "хороших практик" – это пока лишь обещание белорусской стороны провести подробную оценку вероятности влияния внутренних и внешних факторов. Эксперты миссии также предложили усовершенствовать документы лицензирования, связанные с электромагнитными опасностями и молниями, а также сейсмическим ускорением грунта, характерного для площадки", - сказал М. Деменченко.

"Предложено лишь в будущем рассмотреть возможность улучшения действий по обеспечению безопасности, указанных в отчете МАГАТЭ об аварии в Фукусиме, что свидетельствует о том, что эти действия еще не выполнены надлежащим образом и не спланированы. Возникают сомнения в том, удастся ли Республике Беларусь сделать это до планирующегося в 2019 году запуска первого энергоблока", - добавил он.

По его словам, для более детальных выводов по поводу результатов миссии Seed и того, насколько приемлем уровень безопасности БАЭС, следует получить окончательный отчет миссии. Его МАГАТЭ планирует предоставить Беларуси в течение 90 дней, Минск обещает его опубликовать.