Иностранцы в Литве за прошлый год истратили немного больше

Расходы зарубежных туристов в Литве с ночлегом за прошлый год увеличились на 5% до 806,4 млн евро, расходы путешествовавших один день - на 1,3% до 288,6 млн евро, сообщает Департамент статистики.

В прошлом году число туристов из-за рубежа с ночлегом увеличилось на 10,8% до 2,296 млн. Личные поездки иностранцев с одним и более ночлегов в прошлом году составляли 72,2% всех поездок, деловых – 27,8%.

В 2016 г. больше всего прибывших с ночлегом иностранцев было из Белоруссии (394,8 тыс. или 17% всех туристов), из Латвии (274,1 тыс., или 12%), России (216,8 тыс., или 9%), Германии (203 тыс. или 9%) и Польши (196,9 тыс., или 9%).