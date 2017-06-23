Иностранцы в Литве за прошлый год истратили немного больше

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BNS
пятница, 23 июня 2017 г. 13:07
Зарубежные туристы и другие гости Литвы за прошлый год в Литве израсходовали 1,095 млрд евро - на 4% больше, чем в 2015-м, когда их расходы составили 1,053 млрд евро.
Money
© DELFI / Domantas Pipas

Расходы зарубежных туристов в Литве с ночлегом за прошлый год увеличились на 5% до 806,4 млн евро, расходы путешествовавших один день - на 1,3% до 288,6 млн евро, сообщает Департамент статистики.

В прошлом году число туристов из-за рубежа с ночлегом увеличилось на 10,8% до 2,296 млн. Личные поездки иностранцев с одним и более ночлегов в прошлом году составляли 72,2% всех поездок, деловых – 27,8%.

В 2016 г. больше всего прибывших с ночлегом иностранцев было из Белоруссии (394,8 тыс. или 17% всех туристов), из Латвии (274,1 тыс., или 12%), России (216,8 тыс., или 9%), Германии (203 тыс. или 9%) и Польши (196,9 тыс., или 9%).

BNS
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