Инфографика. У покупателей спросили, где они в последний раз делали покупки

Исследовательская компания Nielsen Baltics провела исследование: спрашивала у жителей, в каком магазине они в последний раз покупали продукты и другие товары домашнего обихода.

В ходе исследования Nielsen, которое провели по интернету в октябре-ноябре 2016 г., опросили 3000 человек. Замечено, что немецкая сеть Lidl, которая открыла свой первый магазин чуть более 6 месяцев назад - в июне 2016 г., в этом исследовании занимает третье место.

На первом месте находится крупнейшая в Литве сеть Maxima, на втором – Iki.ж

"На литовском рынке Lidl не остался незамеченным. Ответы респондентов о последнем месте, где делали покупки, располагаются в следующем порядке по частотности: Maxima, Iki, Lidl, Norfa, Rimi, Aibė", – сказала представитель Nielsen Baltics Дайва Бучконите.

По данным опроса Nielsen, 42% респондентов сказали, что последний магазин, в котором они побывали - это был Maxima (в прошлом году 39%), 12,9% ответили - Iki, 8,2% - Rimi.

Изменения на рынке должны произойти потому, что в конце прошлого года поступило сообщение о том, что владельцы сети Rimi покупают магазины Iki. Глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн сообщил, что после этой сделки, новая сеть займет 23% рынка. Сейчас Rimi в Литве принадлежат 56 магазинов, Iki – 235 (вместе – 291).

Сети Maxima сейчас принадлежат 237 магазинов. Значит, после объединения у новой сети будет больше магазинов, чем у Maxima, но лидером все же должна остаться последняя.

В опросе Nielsen третье место досталось сети Lidl. 10,9% респондентов сказали, что именно в этом магазине в последний раз делали покупки. На сайте Lidl Lietuva сказано, что сети в Литве принадлежат 22 магазина Lidl.