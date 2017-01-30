Ikea купила парк ветрогенераторов в Литве

BNS
понедельник, 30 января 2017 г. 12:06
Контролируемая шведской группой по торговле мебелью Ikea Group компания IRI Investments Lietuva за неназванную цену приобрела один из наиболее эффективных парков ветрогенераторов в Литве -мощностью 45 мегаватт - этот парк из 19 ветрогенераторов в Мажейкской районе страны был введен в эксплуатацию немногим более полугода назад.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Это первая подобная инвестиция группы в Балтийских странах, сделку намечается завершить до конца марта. По данным BNS, стоимость сделки достигает почти 100 млн. евро.

Контролирующее парк предприятие Pamario jegainiu energija продали находящаяся в управлении группы Orion Managing Partners, B.V инвестиционная компания Orion Asset Management и фонд голландского капитала Energy Investment Fund.

"Мы инвестируем в обновляющуюся энергетику, потому что это выгодно нашему бизнесу и позволит нам лучше приспособиться к тенденциям менее "грязной" экономики. Инвестировав в Литве, мы еще приблизились к цели вырабатывать столько обновляющейся энергии, сколько мы потребляем ее в своей деятельности", - сказал для пресс-релиза Ikea менеджер группы по вопросам устойчивого развития Стив Ховард.

Начавшийся осенью прошлого года процесс продажи парка заинтересовал и местных, и международных инвесторов, а окончательные предложения внесли 5 потенциальных покупателей, сообщила Orion Asset Management.

Сумма сделки не сообщается, однако указывается, что инвесторы Orion могут ожидать показателя внутренней отдачи более (IRR) 25%. Парк обошелся его строителям примерно в 72 млн. евро.

Как сообщает Ikea Group, она хотела бы к 2020 году стать энергетически независимой и производить всю необходимую ей энергию из обновляющихся источников. Группе принадлежит 415 электростанций, она внедрила 730 тыс. модулей солнечной энергии на крышах зданий.

На инвестиции в обновляющиеся источники энергии Ikea Group наметила выделить 3 млрд. евро, с 2009 года компания уже инвестировала 1,5 млрд. евро и выделит еще 600 млн. евро на ветрогенераторы и солнечные электростанции.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Ikea купила парк ветрогенераторов в Литве

Ikea купила парк ветрогенераторов в Литве
Контролируемая шведской группой по торговле мебелью Ikea Group компания IRI Investments Lietuva за неназванную цену приобрела один из наиболее эффективных парков ветрогенераторов в Литве -мощностью 45 мегаватт - этот парк из 19 ветрогенераторов в Мажейкской районе страны был введен в эксплуатацию немногим более полугода назад.

В каких странах жилье покупают граждане Литвы? (16)

В каких странах жилье покупают граждане Литвы?
Жители Литвы, которые хотят инвестировать за рубежом, чаще всего покупают недвижимость в Испании, Греции и на ее островах, в Турции, пишет lrt.lt.

Вильнюсцы едут в Каунас: бесплатные билеты идут нарасхват (45)

Вильнюсцы едут в Каунас: бесплатные билеты идут нарасхват
Вильнюс на этой неделе празднует свой день рождения, Каунас подарил им бесплатные поездки на автобусах до Каунаса.

Предложение для желающих купить жилье на взморье: очень маленькие квартиры (32)

Šventosios apartamentų vizualizacijos
Цены на недвижимость в Литве растут, поэтому некоторые предприниматели решили этим воспользоваться и предложить людям дешевое жилье. Утверждают, что решение обусловлено желанием гарантировано продать построенные квартиры, чтобы они не стояли пустыми.

Представитель RB Rail надеется на скорейшую реализацию проекта (2)

Rail Baltica
Глава литовского филиала совместной компании Балтийских стран RB Rail Артурас Вилимас надеется, что в связи со сменой руководства министерства коммуникаций и транспорта и литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica будет реализован быстрее.
Facebook друзья
Rambler's Top100