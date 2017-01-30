Ikea купила парк ветрогенераторов в Литве

Это первая подобная инвестиция группы в Балтийских странах, сделку намечается завершить до конца марта. По данным BNS, стоимость сделки достигает почти 100 млн. евро.

Контролирующее парк предприятие Pamario jegainiu energija продали находящаяся в управлении группы Orion Managing Partners, B.V инвестиционная компания Orion Asset Management и фонд голландского капитала Energy Investment Fund.

"Мы инвестируем в обновляющуюся энергетику, потому что это выгодно нашему бизнесу и позволит нам лучше приспособиться к тенденциям менее "грязной" экономики. Инвестировав в Литве, мы еще приблизились к цели вырабатывать столько обновляющейся энергии, сколько мы потребляем ее в своей деятельности", - сказал для пресс-релиза Ikea менеджер группы по вопросам устойчивого развития Стив Ховард.

Начавшийся осенью прошлого года процесс продажи парка заинтересовал и местных, и международных инвесторов, а окончательные предложения внесли 5 потенциальных покупателей, сообщила Orion Asset Management.

Сумма сделки не сообщается, однако указывается, что инвесторы Orion могут ожидать показателя внутренней отдачи более (IRR) 25%. Парк обошелся его строителям примерно в 72 млн. евро.

Как сообщает Ikea Group, она хотела бы к 2020 году стать энергетически независимой и производить всю необходимую ей энергию из обновляющихся источников. Группе принадлежит 415 электростанций, она внедрила 730 тыс. модулей солнечной энергии на крышах зданий.

На инвестиции в обновляющиеся источники энергии Ikea Group наметила выделить 3 млрд. евро, с 2009 года компания уже инвестировала 1,5 млрд. евро и выделит еще 600 млн. евро на ветрогенераторы и солнечные электростанции.