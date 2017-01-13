Идеи правящих: в автоматы по приему тары будем сдавать и то, что они не принимают?

В будущем в систему залога планируют включить еще больше упаковок и тары – не только от алкоголя всех видов, но и от прохладительных напитков, это будет касаться не только стеклянной тары, пластиковой и металлической, но и так называемых TetraPak.

Мнение представителей Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) по этому вопросу пока сильно отличается. Бизнес лишь пожимает плечами и называет разные предложения хаотичным метанием.

Чуть больше недели назад представитель ЛСКЗ Виргиния Вингрене зарегистрировала проект закона об утилизации упаковок и упаковочного вторсырья.

В нем предлагается включить в систему залога тару от всех алкогольных и неалкогольных напитков - стеклянную, пластиковую и металлическую. За тару менее 0,1 и более 3 л плату взимать не будут.

В пояснении к поправкам сказано, что намерены включить в такую тару:

"Если проект будет утвержден, то дополнительно появится 250-300 млн. единиц упаковок, которые участвуют в системе и будет решен вопрос сбора и переработки 50 000-60 000 тонн отходов.

Расширение круга таких упаковок большого влияния на административную сторону сбора тары не окажет. Не нужны будут дополнительные расходы и инвестиции.

Зато ожидается положительный природоохранный эффект - улучшится сбор стеклянной тары (дополнительно утилизируют 50 000-60 000 т в год)".

Этот проект 11 января рассматривал парламентский Комитет по охране окружающей среды. Председатель комитета Кястутис Мажейка осторожно оценил проект и сказал, что пока только рассматривают возможность расширения круга тары, которую будут облагать залогом.

На заседании выясняли, есть ли основания для того, чтобы установить в отношении производителей и импортеров напитков дополнительную плату за тару в размере 2,5 цт. Политик отметил, что обсуждали вопрос, не приведет ли это к подорожанию товаров и как это скажется на систему сортировки через специальные контейнеры.

Мажейка высказал и свое личное мнение по этому вопросу: "Если это не связано с большими расходами, то систему можно расширить. Если это приведет к подорожанию, думаю, надо смотреть, поскольку реально люди интенсивно сортируют отходы, пользуясь специальными контейнерами для вторсырья".

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навихкас в свое время сказал СМИ, что в этом году будет подготовлен проект закона, которым предложат расширить круг тары, за которую назначен налог, в число такой тары войдут и TetraPak. Новшество может действовать уже с начала 2018 года.

Глава компании "Администратор системы залога" (Užstato sistemos administratorius) Гинтарас Варнас сомневался в том, что некоторые планы правящих вообще возможно и нужно осуществлять. Он отметил, что его компания не формирует политику в этой сфере, а выполняет принятые законы.

Варнас отметил, что если в эту систему включат тару от крепкого алкоголя, то это ударит по нынешним переработчикам этого вторсырья. Кроме того, он указал, что для расширения типов тары нужны будут инвестиции в размере 3 млн. евро.

Варнас отметил, что сомневается в необходимости включать в эту систему такую тару, как TetraPak.

"Не знаю, сколько это будет стоить. Пока мы стараемся получить информацию о том, есть ли вообще подобная возможность. Производители автоматов не видят такой возможности, по информации на сегодняшний день. Автоматы, которые производят сейчас, не приспособлены для приема TetraPak. В Европе не существует такой практики как включение в систему залога такой тары, как TetraPak. Это новшество, тут уже что-то должны делать производители оборудования. Не знаю, достаточен ли литовский рынок для подобных экспериментов", - отметил специалист.

Президент Альянса Балтийской промышленности по производству напитков, которая объединяет производителей напитков, торговцев ими и производителей стеклянной тары вместе с организацией по сбору такой тары, Ромас Апульскис считает, что эти предложения правящих "экспромт". По его словам, он не слышал в Европе о такой практике, чтобы в систему залога включали тару из-под крепкого алкоголя.

"Я бы поднимал вопрос, нужно ли нам бросаться из стороны в сторону – брать что-то из одной системы, переносить на другую. Может, достаточно сделать более эффективной контейнерную систему сортировки, может увеличить финансирование, но привести ее саму в порядок", - сказал Апульскис.

"Цена в магазине – неважна. Это мелочь. Потребители этого не заметят. Это небольшие расходы, центы. Существенный вопрос - какую систему мы выбираем. Потребители сами увидят на таре знак и заплатят 10 центов. Важно ли это для них - другой вопрос. Они потом могут вернуть депозит. С точки зрения потребителя важно иное – эту бутылку придется нести уже не в контейнер рядом с домом, а в специальное место, это уже не так удобно", – продолжил собеседник.

Директор ассоциации "Литовские напитки", которая объединяет производителей неалкогольных напитков Гинте Левишаускайте прокомментировала предложения правящих так: "Включение TetraPak в депозитную систему вызовет необоснованно большие расходы у производителей, а это несомненно скажется на ценах, как это уже происходит с продуктами в PET-упаковках".