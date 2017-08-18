Холодное лето сказалось не только на предпринимателях взморья

Дождливое и холодное лето стало проблемой не только для предпринимателей литовского взморья. В секторе сельского туризма и кемпингов также слышатся жалобы на снижение оборота, а некоторые говорят, что в начале лета усадьбы вообще пустовали.

Президент Литовской ассоциации сельского туризма Линас Жабалюнас сказал, что сезон в этой сфере начался только несколько недель назад.

"Этот год такой, какая у нас погода. Туристический сезон замер. Июнь вообще не оправдал себя, часть усадеб пустовала. Лето не радует, а несколько хороших недель в июле были хорошими как для отдыхающих, так и для предпринимателей. Если говорить вообще, все упирается в дожди. Можно сказать, что настоящее лето началось лишь несколько недель назад", – сказал Жабалюнас.

Правда, он заметил, что нельзя обобщать ситуацию во всех усадьбах – заказанные мероприятия никто не отзывал. "Но если мы говорим о большом сегменте отдыхающих, который был активны с июня по середину августа, он из-за отсутствия лета сильно сократился.

На сегмент праздников погода особенно не влияет. Мероприятия на выходные заказывают заранее, люди их в последний момент не планируют, надо заказывать заранее. В этом сегменте активен как местный рынок, так и эмигранты", – сказал президент.

На вопрос о снижении цен, Жабалюнас ответил, что отдыхающие не едут в усадьбы не из-за высоких цен: "Люди не делают этого из-за погоды. Это на цены не влияет, ведь владельцы усадеб все равно должны заработать за лето, поэтому цены не снижались".

"Цыплят по осени считаем, – сказал Жабалюнас, заметив, что пока сложно подвести итог. – Но данные за май и июнь были хуже, чем в прошлом и позапрошлом году. В прошлом май и июнь были активными, в июле и августе погода была плохой, но в прошло году бронь не отзывали.

В это году люди поняли, что лето в Литве может быть плохим, поэтому усадьбы заранее не бронировали – ждали до последней минуты. Люди ждут прогнозов, чтобы во вторник синоптики сказали, что в выходные будет жарко, тогда в конце недели все усадьбы заполняются, иногда даже не могут вместить всех желающих. В это году эта тенденция хорошо заметна", – сказал глава ассоциации.

Глава места отдыха Papartis Георгий Ганчо также удивляется плохому лету. "Первый раз на день Ивана Купалы у нас не было людей", – сказал он.

"Людей отпугивает плохая погода. Если погода плохая – никто не едет", – сказал он, заметив, что цены не снижал, несмотря на сокращение числа отдыхающих.

"Мы цены не снижаем, поскольку наш приоритет - покой. Если мы снизим цены, наедут компании молодежи, а мы хотим, чтобы приезжали семьи", – сказал Ганчо.

Чтобы хоть как-то заработать они предлагают и однодневный отдых. "Мы разрешаем оставить машину, пользоваться пляжем, детскими площадками, жарить шашлык, а потом в тот же день уехать", – сказал он, заметив, что такая услуга в этом году пользуется популярностью.

Администратор палангского кемпинга Йонас Симутис сказал: "Погода очень влияет. Когда шли дожди, заполненность кемпинга была очень низкой. Но с середины июля ситуация изменилась, Приезжает немало людей. Неплохо обстоят дела и в августе.

Это лето, думаю, для всех не самое хорошее. Вообще, чувствуется, что людей в Паланге меньше. Люди ищут альтернативу, особенно при таком количестве осадков".