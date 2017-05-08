Холодная весна мешает и сборщикам улиток

Несмотря на то, что Министерство охраны окружающей среды объявило начало сезона по сбору улиток, сами сборщики не спешат на "охоту", пишет Naujienos.lt.

Влажности улиткам достаточно, а вот тепла не хватает.

По данным Департамента охраны природы Паневежского региона, в этом году улиток будут скупать только в двух пунктах.

Один – в Паневежисе, на ул. Пушалото, другой – в Науяместисе. Чуть больше скупщиков зарегистрировались в Пасвальском районе. Там этим намерены заниматься 5 предпринимателей.

"Сезон сбора улиток начался 1 мая и будет длиться до 1 июля. Я не знаток этой фауны, но в прошлом году на этом заработали немного", – сказал начальник инспекции Паневежского округа Альфредас Брейве.

Как сборщики, так и сборщики, по словам Брейве, обязаны выполнять требования закона - разрешается сбор улиток с диаметром раковины не меньше 2,8 см.

Улиток нельзя собирать в заповедниках, резерватах, зоопарках, ботаническо-зоологических заповедниках и на других охраняемых территориях.

На месте скупки улиток сортируют. Скупщик обязан складывать улиток в сетчатые, а не полиэтиленовые пакеты. Один из работников скупки в Пасвальском районе сказал, что сезон начался неудачно, до сих пор никто не привозил улиток.

"Поздняя весна, опаздывают и улитки", – беспокоился предприниматель. По его данным, улиток в этом году будут скупать по 50 центов за 1 кг. Но цены у разных скупщиков будут разными.