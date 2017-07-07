Хитрости предпринимателей: дом на снимках и в реальности

Известным вильнюсским предпринимателям, которые попались на нелегальном строительстве и "захвате" государственного леса, не удается продать проблемный дом, поэтому они решили ввести потенциальных покупателей в заблуждение.

Людей, интересующихся недвижимостью в Вильнюсе, заинтересовало объявление о роскошном жилье в Вилкпедес, на ул. Шлайто. Все было бы хорошо, если бы не подозрительные визуализации. На иллюстрациях к историческому зданию присоединена современная постройка, поэтому можно подумать, что помещения продают именно в новом доме. В объявлении говорится о новостройке, несмотря на то, что на участке есть только реновированный дом.

"Šlaito Namai - это проект эксклюзивных роскошных квартир в окружении леса. Комплекс из восьми роскошных квартир, состоящий из многоквартирного дома класса A, объединенного с аутентичным многоквартирным домом 1940 г. (…) Малоэтажный многоквартирный дом строят в уютном бору, где круглый год можно наслаждаться чистым воздухом", - сказано в объявлении.

Но на деле ситуация иная. Новостройки на участке нет, поскольку разрешение на ее строительство на участке культурного наследия не выдали. Также не идут никакие строительные работы, напротив – постройку сносят, по распоряжению суда. Также должны убрать нелегальный забор в государственно лесу, но обо всем это в объявлении умалчивается.

Информацию об объявлении DELFI передал Антимонопольной службе, чтобы она выяснила, не является ли реклама вводящей в заблуждение. Однако сразу после этого объявление исчезло.

Центр реестра информировал, что участок в 0,2811 га принадлежит государству, но сдан в аренду Еве Паулёните. Женщина в интернете представлена как директор компаний, связанных с ресторанами и винными. Ей принадлежит и здание на этом участке.

Однако, по данным источников DELFI, настоящий владелец здания - скандально прославившийся предприниматель Стяпас Висоцкис. Он был связан с известными барами Cash, Kotrynos vyninė, сейчас большая часть связанных с ним компаний уже обанкротилась.

У него неоднократно были проблемы с Департаментом культурного наследия. Его обвиняли в уничтожении культурного наследия в Вильнюсе. DELFI писал, что в Вильнюсском участковом суде рассматривают дело, в рамках которого его обвиняют в порче имущества в здании Вильнюсского бенедиктинского монастыря. Сказано, что при оборудовании кафе Kotrynos vyninė в здании храма Св. Котрины, ремонт делали незаконно и уничтожили культурное наследие XVIII-XIX вв.

Представитель Вильнюсской мэрии Лайма Кертинаускене информировала DELFI, какие разрешения были выданы на участке на ул. Шлайто. "По данным документов строительного отдела 16 января 2014 г. было выдано разрешение на строительство по согласованному плану реконструкции жилого дома на ул. Шлайто, 20. Реконструируемый дом находится на участке, предназначенном для строительства жилья (для строительства невысотных домов). (...) На фото видно двухэтажное здание, на его строительство разрешение не выдавалось", - сказала Кертинаускене.

Журналисты DELFI воочию убедились, что современной пристройки на участке нет. Они зафиксировали, что второй эта почти снесен, как и распорядился суд, остался забор, который тоже нелегальный.

Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Альбинас Кетурка сказал DELFI, что компании пришлось снести второй этаж, поскольку она проводила реновацию, не учитывая выданного разрешения.

Факт незаконного строительства признал суд.