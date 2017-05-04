Готовят ограничение для любителей наличного расчета

В скором времени может стать непростой задачей покупка не самого дешевого автомобиля на рынке или долгосрочной аренды квартиры при наличном расчете.

Предлагают ввести необходимость безналичного расчета с 3000 евро.

Минфин предложил правительству принять соответствующие выводы к зарегистрированному в 2015 году проекту закона об ограничении наличного расчета.

Если этот закон будет принят, то в Литве сумма наличного расчета не сможет превышать 3000 евро.

Если будет заключена сделка на длительный срок (например, аренда помещения) или окончательная сумма сделки заранее будет не известна, то периодический расчет наличными будет возможен только до тех пор, как сумма достигнет 3000 евро. Последующий расчет должен быть безналичным.

"Исключение возможно только в том случае, когда в месте, где проводится расчет, нет возможности рассчитаться иным способом. В таком случае человек, получивший наличные, в течение 10 дней должен сообщить Государственной налоговой инспекции об обстоятельствах заключения сделки и данные ее участников", – комментировал новшество министр финансов Вилюс Шапока.

За нарушение закона будет грозить административная ответственность – по предварительным данным физическим лицам грозит штраф до 2400 евро, а юридическим до 3000 евро.

Кстати, в 2015 г. предлагалось установить рубеж в 5000 евро. Минфин указал несколько причин снижения этой суммы.

Во-первых, это всемирная тенденция – например, в Италии нельзя снять жилье за наличные. Во-вторых, это борьба с международным финансированием терроризма. В-третьих, в интересах общества и правительства борьба с "теневой" экономикой.

"В Литве около 95% операций жителей не превышают 3000 евро, поэтому ограничение наличного расчета не должно создать неудобств. <...> Ограничения предназначены для борьбы с нечестной деятельностью, поэтому подчеркиваем - легально действующим лицам это не помешает", – сказал Шапока.

По словам директора Каунасского авторынка Валентинаса Науяниса, обычно покупают автомобили за 2000-3000 евро, однако нововведение скажется на процессе.

"Если бы кто-то из литовцев покупал, то, наверное, ждали бы, когда сделают перевод. Но что касается нашего рынка, здесь всегда была такая политика, все должно быть быстро: и Regitra привлекли и станции техосмотра в километре, и таможня, если машина на вывоз.

Вся эта процедура стала бы сложнее, особенно в субботу, когда рынок "ярче выражен". Покупатели могут столкнутся с банковскими процедурами. Когда счет покупателя и продавца в одном банке, деньги быстрее переведут, но что делать с латышами, поляками, молдаванами или украинцами?" – вопрошал собеседник.

По его словам, за границу вывозят около 60% проданных на рынке автомобилей. Значит в будущем у иностранцев и местных торговцев возникнут проблемы.

По его словам, продаваемые на рынке машины - не роскошные товары, они обычно регистрируются на имя компании, заполняются все документы. Значит, дополнительное ограничение будет преследованием малого бизнеса.

Директор Литовской ассоциации недвижимого имущества Миндаугас Статулявичюс положительно оценил эти планы, поскольку они внесут больше прозрачности.

Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жукаускас сомневается, что такое ограничение поможет в борьбе с "тенью".

"Когда покупаем контрабандные сигареты, самогон, получаем зарплату "в конверте", когда не подписываем договор о купле-продаже, чтобы компания не засчитала доход и сделала скидку – мы делаем это сознательно.

Обе стороны знают, что нарушают закон, но идут на это ради выгоды.

Такого рода "тени" ограничение наличного расчета не снизит, поскольку стороны и без того знают, что нарушают закон. Дополнительное регулирование ничего не изменит", – сказал вице-президент.