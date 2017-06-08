Готовимся к заторам: будут ремонтировать еще один вильнюсский виадук

Вильнюсская мэрия информирует о том, что в скором времени начнутся работы по реконструкции Родунского виадука на ул. С.Даряус и С.Гирено. В среднем в сутки по нему проезжают 16 000 автомобилей. В последний раз виадук реконструировали 10 лет назад.

Во время реконструкции заменят все 8 железобетонные балки виадука и их опоры, закреплены опорные колонны. Работы по реконструкции планируют завершить до конца текущего года.

Мэрия сообщает, что с 13 июня будет запрещено движение по первой полосе виадука со стороны Науининкай. В обоих направлениях будет запрещено движение грузового транспорта (больше 3,5 т).

Грузовой транспорт будет направлен в объезд по южной объездной дороге - на ул. Тукстантнячё.

Светофоры на ул. Швитригайлос и С.Даряус ир С.Гирено будут отрегулированы так, чтобы было обеспечено слаженное двиение транспорта. Временно будет запрещен поворот налево с ул. Швитригайлос на Пелесос.

Eismo organizavimo schema © Savivaldybės archyvas

Для удобства водителей на соседних улицах будут оборудованы информационные щиты с указанием объездных маршрутов.

Мэрия приносит жителям извинения за временные неудобства.