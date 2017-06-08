Готовимся к заторам: будут ремонтировать еще один вильнюсский виадук

 (1)
ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 15:08
Вильнюсская мэрия информирует о том, что в скором времени начнутся работы по реконструкции Родунского виадука на ул. С.Даряус и С.Гирено. В среднем в сутки по нему проезжают 16 000 автомобилей. В последний раз виадук реконструировали 10 лет назад.
Rodūnės viadukas
© Mantvydas Drevinskas

Во время реконструкции заменят все 8 железобетонные балки виадука и их опоры, закреплены опорные колонны. Работы по реконструкции планируют завершить до конца текущего года.

Мэрия сообщает, что с 13 июня будет запрещено движение по первой полосе виадука со стороны Науининкай. В обоих направлениях будет запрещено движение грузового транспорта (больше 3,5 т).

Грузовой транспорт будет направлен в объезд по южной объездной дороге - на ул. Тукстантнячё.

Светофоры на ул. Швитригайлос и С.Даряус ир С.Гирено будут отрегулированы так, чтобы было обеспечено слаженное двиение транспорта. Временно будет запрещен поворот налево с ул. Швитригайлос на Пелесос.

Eismo organizavimo schema
Eismo organizavimo schema
© Savivaldybės archyvas

Для удобства водителей на соседних улицах будут оборудованы информационные щиты с указанием объездных маршрутов.

Мэрия приносит жителям извинения за временные неудобства.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

"Крестьян" ждет вызов: закроют ли вентиль?

Крестьян ждет вызов: закроют ли вентиль?
Несмотря на то, что, по данным социальных исследований, объемы продаж пива в прошлом году уменьшились, чашу весов вниз потянуло литовское село. Там продали больше всего крепкого пива, в "сосках".

Готовимся к заторам: будут ремонтировать еще один вильнюсский виадук (1)

Rodūnės viadukas
Вильнюсская мэрия информирует о том, что в скором времени начнутся работы по реконструкции Родунского виадука на ул. С.Даряус и С.Гирено. В среднем в сутки по нему проезжают 16 000 автомобилей. В последний раз виадук реконструировали 10 лет назад.

Литовский бизнес создает сеть станций зарядки электромобилей (8)

Asociatyvi nuotr.
Новые станции зарядки электромобилей оборудованы в литовском городке на Куршской косе Ниде, вскоре подзарядить батареи электромобиля можно будет и в приморской Паланге.

Бакас: надежность некоторых работников госпредприятий вселяет беспокойство (8)

Vytautas Bakas
На предприятиях, имеющих стратегическое значение для страны, есть люди, надежность которых вызывает обеспокоенность, а также процветает непотизм, так что нужно менять и порядок приема людей на работу, и порядок принятия решений, говорит председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас.

Литовская Energijos tiekimas выходит на польский рынок (5)

Литовская Energijos tiekimas выходит на польский рынок
Литовский поставщик электроэнергии Energijos tiekimas, входящий в государственный энергохолдинг Lietuvos energija, выходит на польский рынок - здесь он открыл дочернее предприятие Geton Energy.
Facebook друзья
Rambler's Top100