Google и Facebook признались, что понесли ущерб в размере 100 млн. долларов из-за действий литовца

48-летний подозреваемый был задержан 16 марта, Вильнюсский участковый суд разрешил задержать его на месяц.

Как сообщалось, правоохранительные органы США предъявили обвинения литовцу в мошенничестве, отмывании денег и кражи чужой личности.

По данным Департамента юстиции США, Римашаускас организовал схему мошенничества с 2013 до 2015 года. Когда департамент впервые сообщил о его задержании в Литве, компании, пострадавшие от его действий, не были названы.

27 апреля журнал Fortune сообщил, что пострадавшие компании – Facebook и Google. Римашаускас зарегистрировал компанию в Латвии, название которой было аналогичным действующему в Азии производителю компьютерного оборудования. От имени латышской компании литовец управлял несколькими банковскими счетами.

Он обвиняется в так называемом «фишинге» - отправлял фальшивые электронные письма двум компаниям в США, а они регулярно переводили многомиллионные суммы зарегистрированной в Азии компании. Прикрываясь фальшивыми письмами, которые создавали впечатление, что их отправляют работники компании в Азии, Римашаускас, возможно, направлял денежные потоки на управляемые им банковские счета.

Должностные лица утверждают, что позднее литовец переводил полученные деньги на банковские счета в Латвии, на Кипре, в Словакии, в Литве, Венгрии и Гонконге. Также он подозревается в том, что использовал фальшивые чеки, договоры и письма, чтобы ввести в заблуждение работников банков и обосновать большие денежные переводы.

«Мы обнаружили это мошенничество, направленное против нашей группы отдела продаж, и немедленно предупредили правоохранительные органы», - говорится в сообщении представителя Google.

«Деньги мы вернули, и нам приятно, что эта проблема решена», - добавила она. И все же, Google не раскрыла, сколько денег перевела мошеннику, и сколько было возвращено. Этого не сделала и соцсеть Facebook, но представитель этой социальной сети сказала: «Facebook вернула большую часть средств сразу после инцидента, и сотрудничает с правоохранительными органами».

По данным Европола, в последнее время в киберпространстве участились случаи преступлений с использованием «фишинга». Компаниям рекомендуется более внимательно проверять данные субъектов, с которыми они сотрудничают.