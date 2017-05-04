Годовой рост торговли в Литве - один из самых больших в ЕС

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BNS
четверг, 4 мая 2017 г. 14:55
Годовой рост объемов розничной торговли в Литве по-прежнему остается одним из самых больших среди 28 стран - членов Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

За год - в марте по сравнению с мартом прошлого года - объемы торговли в Литве увеличились на 6,5%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. Быстрее годовой рост был только в Словении (10,4%), Румынии (9,1%) и Люксембурге (7,8%).

В Латвии розничная торговля за год выросла на 1,5%, в Эстонии - на 5,7%.

За месяц - в марте по сравнению с февралем объемы торговли в Литве подросли на 1,1%, в Латвии - на 0,1%, в Эстонии - на 1,6%.

Во всем ЕС за год объемы торговли увеличились на 2,5%, а за месяц уменьшились на 0,2%.

BNS
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