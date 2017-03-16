Годовая инфляция в Литве в феврале - одна из самых значительных в ЕС

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BNS
четверг, 16 марта 2017 г. 19:05
В феврале этого года согласованная годовая инфляция в Литве была одной из самых высоких в Евросоюзе, сообщил Евростат.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

В феврале инфляция в Литве составила 3,2%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы Евросоюза. Такая инфляция была зафиксирована и в Латвии.

Более значительной показатель инфляции был только в Бельгии (3,3%) и в Эстонии (3,4%).

Годовой рост цен в феврале фиксировался во всех государствах ЕС. Средний показатель инфляции в ЕС в минувшем месяце составил 1,9%, а только в зоне евро - 2%.

BNS
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