Главой Евросовета переизбран Дональд Туск

Против переизбрания Туска активно выступала Польша. Глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский обвинил ЕС в нарушении правил сообщества при переизбрании Туска и заявил, что Евросоюз находится под влиянием Германии. По информации агентства AFP, в знак протеста Польша собирается теперь заблокировать принятие итогового заявления саммита ЕС.

Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандарты демократии".