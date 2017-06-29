Глава СК: взыскание штрафа с "Газпрома" - не безнадежный случай

"В прошлом году мы выиграли дело против "Газпрома". С уплатой штрафа другая история, нарушитель не демонстрирует добрых намерений и штраф еще не уплачен, работа передана приставам. (...) Это не безнадежный случай. Да, будет трудно, может быть всякое, но я считаю, что приставы свое дело знают. Настолько, насколько нужно будет, мы им поможем", - сказал на пресс-конференции в четверг председатель СК Шарунас Кясяраускас.

22 декабря прошлого года Главный административный суд Литвы окончательно утвердил принятое в октябре 2014 года СК решение назначить "Газпрому" штраф в размере 35,651 млн. евро. Поскольку российская компания не заплатила штраф в срок, его взыскание доверено конторе судебных приставов Ирены Белячич.

СК в июне 2014 года признал, что, отказываясь провести переговоры о договоре об обмене газом в 2013-2015 годах с компанией Lietuvos energijos gamyba, "Газпром" сделал невозможным подписание предприятием договора с другим предприятием по поставкам газа и тем самым нарушил условия разрешения СК от 2004 года на приобретение российским концерном 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

СК тогда разрешил "Газпрому" купить пакет акций Lietuvos dujos с условием, что он не будет чинить препятствий литовским покупателям при покупке ими газа у других поставщиков.