Глава СК: взыскание штрафа с "Газпрома" - не безнадежный случай

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BNS
четверг, 29 июня 2017 г. 15:17
Глава назначившей рекордно большой штраф в 36 млн. евро российскому газовому концерну "Газпром" литовской антимонопольной службы Совета по конкуренции (СК) говорит, что взыскание штрафа с концерна - не безнадежный случай.
© Sputnik/Scanpix

"В прошлом году мы выиграли дело против "Газпрома". С уплатой штрафа другая история, нарушитель не демонстрирует добрых намерений и штраф еще не уплачен, работа передана приставам. (...) Это не безнадежный случай. Да, будет трудно, может быть всякое, но я считаю, что приставы свое дело знают. Настолько, насколько нужно будет, мы им поможем", - сказал на пресс-конференции в четверг председатель СК Шарунас Кясяраускас.

22 декабря прошлого года Главный административный суд Литвы окончательно утвердил принятое в октябре 2014 года СК решение назначить "Газпрому" штраф в размере 35,651 млн. евро. Поскольку российская компания не заплатила штраф в срок, его взыскание доверено конторе судебных приставов Ирены Белячич.

СК в июне 2014 года признал, что, отказываясь провести переговоры о договоре об обмене газом в 2013-2015 годах с компанией Lietuvos energijos gamyba, "Газпром" сделал невозможным подписание предприятием договора с другим предприятием по поставкам газа и тем самым нарушил условия разрешения СК от 2004 года на приобретение российским концерном 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

СК тогда разрешил "Газпрому" купить пакет акций Lietuvos dujos с условием, что он не будет чинить препятствий литовским покупателям при покупке ими газа у других поставщиков.

BNS
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Бизнес

Глава СК: взыскание штрафа с "Газпрома" - не безнадежный случай (32)

Глава СК: взыскание штрафа с Газпрома - не безнадежный случай
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