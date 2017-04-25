Глава RB Rail не преувеличивает негативное отношение к Rail Baltica в Эстонии

BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 18:40
Председатель правления компании RB Rail, реализующей проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, Байба Рубеса не придает слишком большого значения негативному отношению общественности к проекту в Эстонии.
Baiba Rubesa
© Bendrovės nuotr.

По ее словам, у общественности есть право ставить вопросы, а RB Rail попытается на них ответить.

Б. Рубеса отмечает, что в ходе реализации проекта, который будет длиться десятилетие, постоянно будут возникать трудности в какой-то из стран, и с этими трудностями компания и правительства должны будут справиться.

На следующей неделе представители компании Ernst & Young Balti с, которые вместе с Rail Baltica готовили анализ расходов-выгоды проекта, намерены отправиться в Эстонию, чтобы участвовать в дискуссиях с общественностью.

Эстонская общественная организация протестует против колеи Rail Baltica - она возмущена тем, что не раскрывается вся информация. Сопротивление проекту возникает и в связи с тем, что, по мнению экологов, это может навредить миграции животных, поскольку железная дорога станет препятствием для их передвижения.

BNS
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Бизнес

Глава RB Rail не преувеличивает негативное отношение к Rail Baltica в Эстонии

Baiba Rubesa
Председатель правления компании RB Rail, реализующей проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, Байба Рубеса не придает слишком большого значения негативному отношению общественности к проекту в Эстонии.

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