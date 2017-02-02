Глава промышленников Литвы предлагает значительно увеличить выплаты родителям

Литовская демография - главный вызов, с которым сталкивается Литва, считает президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис. Он сказал, что нужно в скорейшем времени принять решение о предоставлении родителям такой же помощи, как в Польше.

"Как бы мы не относились к полякам, они ввели помощь родителям – по 500 злотых (116 евро), и это принесло плоды. Нам надо такое принять и как можно скорее, нужны действенные меры", – сказал 2 февраля на конференции ЛКП "Литва после 2020 г. без европейских денег – какие вызовы ждут?" Даргис.

В Литве все родители после рождения ребенка получают только однократное пособие, которое в 2017 году составляет 418 евро. Периодические выплаты получают малоимущие семьи: на детей до 2 лет – 28,5 евро в месяц, до 18 – 15,2 евро.

С этого года семьям, в которых 3 и больше детей, выплаты на детей до 18 лет платят независимо от доходов.

Даргис сказал, что Литва должна думать о долгосрочных мерах в сфере улучшения демографического положения.

"Удобно или нет говорить об этом, но мы должны говорить о привлечении людей из других стран. Сегодня это неизбежно. Если мы хотим до 2025 года сохранить баланс, мы должны впустить около 20 000 человек. Звучит ужасно, но мы должны думать о том, как это сделать", – сказал он.

"Основной вызов - демография Литвы. В Литве перед тем как она обрела независимость, рождалось около 59 000 детей. Больше всего было в 1988 г. – почти 60 000", – сказал Даргис.

Но с 1990 года, напомнил он, рождаемость падает: в 2000 г. - 29 000, потом немного увеличилась - до около 31 000 сейчас.

"Это показывает, что число жителей будет снижаться, если не будет действенного лекарства. Надо понять, что сегодня еще рожают те, кого было 60 000, хотя часть из них эмигрировала. Надо понять, что 30 000 не родят 40 000 и прогноз снижения численности населения с 2015 года до 2,5 млн. и далее - реалистичен", – сказал Даргис.

Он предупредил, что количество жителей сокращается быстрее, чем думали раньше.

Говоря о потенциале рабочей силы, Даргис заметил, то до 2022 года страна потеряет 150 000 человек трудоспособного возраста.

Даргис рассказал, что он много ездит по стране, встречается со школьниками. Он заметил, что молодежь мыслит иначе.

"Когда я бываю в школах и спрашиваю у 150 учеников, кто из них намерен уехать из Литвы, поверьте – больше двух третей. Они еще не работали, еще не получали никакой зарплаты, они не могут сказать, что им работодатель не платит, поэтому они уедут. Просто у них такая установка", – сказал Даргис, указывая на проблему.

"Через границы перемещается капитал, люди, технологии. Те страны, которые способны создать наилучшее окружение для этих трех компонентов, выигрывают. А Литва проигрывает, поскольку не может предложить ни норвежскую зарплату, ни самого главного – взаимопонимания, мы его потеряли", – сказал он.