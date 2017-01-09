Глава налоговой инспекции Литвы мог действовать в пользу MG Baltic и Vilniaus prekyba

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 10:58
Глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы Дайнорас Брадаускас, в связи с вероятной коррупционной деятельностью которого Министерство финансов начало расследование о служебном проступке, подозревается в незаконном влиянии на проводимые ГНИ финансовые проверки крупнейших в стране коммерческих групп MG Baltic и Vilniaus prekyba.
Dainoras Bradauskas
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

По данным BNS, один из главных переданных Минфину эпизодов связан именно с контактами и встречами Д. Брадаускаса и вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса по согласованию действий относительно проводимых расследований.

По неофициальным данным, вскоре после того, как Д. Брадаускас возглавил ГНИ в апреле 2015 года, лично не раз встречался с Р. Курлянскисом, во время этих встреч, о которых не сообщалось, обсуждались проводимые ГНИ расследования в отношении крупных коммерческих групп - Vilniaus prekyba, MG Baltic.

Есть подозрения, что Д. Брадаускас и Р. Курлянскис могли договариваться о том, как повлиять на проводящих эти расследования сотрудников ГНИ, кроме того, есть подозрения, что Д. Брадаускас в обмен на обещанную Р. Курлянскисом политическую поддержку ему мог делиться информацией о расследованиях ГНИ, советовался на предмет благоприятного и взаимоприемлемого исхода расследований.

Есть подозрения, что Д. Брадаускас мог согласовывать ход некоторых важных расследований и с бывшим членом правления группы Vilniaus prekyba Диана Доминене.

Налоговое ведомство с лета прошлого года расследует возможные схемы ухода от уплаты налогов в группе Vilniaus prekyba. В этом расследовании ГНИ сотрудничает и с налоговыми инспекциями Латвии и Эстонии. Досудебное расследование относительно деятельности предприятий группы VP и ее акционеров провела и Генеральная прокуратура Литвы, однако в августе этого года оно было прекращено, потому что не были установлены нарушения.

ГНИ осенью прошлого года также сообщила о проведении проверок деятельности президента и единственного акционера концерна MG Baltic Дарюса Моцкуса, а также четырех предприятий концерна.

В крупнейшем деле о политической коррупции 2016 года была допрошена и Д. Доминене. Она утверждала, что ее допросили из-за ее знакомства с подозреваемым в этом расследовании в подкупе Р. Курлянскисом.

Как сообщает Минфин, Служба спецрасследований предоставила информацию о вероятном протежировании Д. Брадаускасом определенных коммерческих групп, использовании им служебного положения при предоставлении определенным коммерческим субъектам не подлежащей огласке информации о других коммерческих субъектах и физических лицах, обсуждении с представителями определенных коммерческих групп проводимых ГНИ и правоохраной расследований в их отношении, а также конкретных действий в пользу определенных коммерческих субъектов.

BNS
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Бизнес

Глава налоговой инспекции Литвы мог действовать в пользу MG Baltic и Vilniaus prekyba (6)

Dainoras Bradauskas
Глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы Дайнорас Брадаускас, в связи с вероятной коррупционной деятельностью которого Министерство финансов начало расследование о служебном проступке, подозревается в незаконном влиянии на проводимые ГНИ финансовые проверки крупнейших в стране коммерческих групп MG Baltic и Vilniaus prekyba.

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