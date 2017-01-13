Глава МИД: ускорить переговоры о синхронизации с Польшей может и бойкот небезопасной электроэнергии

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BNS
пятница, 13 января 2017 г. 18:55
Переговоры о синхронизации электроэнергетических сетей стран Балтии и Польши могло бы ускорить решение не покупать электроэнергию с небезопасных электростанций, полагает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

По словам Л. Линкявичюса, в пятницу он обсудил эти вопросы с государственным секретарем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским.

"Я напомнил (К. Щерскому - BNS), что у нас сейчас создается такой закон, что если объекты небезопасные, то мы просто не покупаем у них продукцию, иными словами, прекращаем эти связи. На мой взгляд - за коллегу мне говорить не следует, - это тоже фактор, который должен простимулировать сотрудничество в этом направлении, чтобы Польша поддержала наше стремление. В таком случае больше ясности, так что в таком контексте мы говорили, но ни о каком окончательном согласии говорить не стоит, но ясности больше", - сказал Л. Линкявичюс BNS.

Балтийские страны договорились отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ до 2025 года. Сейчас Объединенный центр исследований Еврокомиссии (ЕК) проводит исследование на предмет синхронизации, которое должно ответить на вопрос, какой вариант синхронизации для стран Балтии оптимален. Анализируется возможность синхронизации электросетей через Польшу, через Финляндию, или же возможность для стран Балтии работать в отдельном синхронном режиме, не подключаясь к европейским странам.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в середине декабря сказал BNS что предварительно Объединенный центр исследований ЕК рекомендует синхронизировать электросети через Польшу, потому что это была бы самая дешевая альтернатива. Он также уверял, что в отношениях с Польшей в вопросе о синхронизации отмечается потепление, и Варшава теперь относится к проекту благоприятнее, чем раньше.

Ж. Вайчюнас в среду сказал BNS, что решение о законе не покупать электроэнергию с небезопасных электростанций кабмин примет на следующей неделе. Цель этого закона - остановить строительство Белорусской АЭС в 50 километрах от Вильнюсе, в Островце.

BNS
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