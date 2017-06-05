Глава МИД: торговое соглашение ЕС и Канады выгодно Литве

Однако некоторые парламентарии опасаются, что в страну могут попасть генетические модифицированные организмы (ГМО).

"Выгода очевидна для Литвы: (соглашение) улучшит условия выхода на канадский рынок наших товаров и услуг, позволит литовским предприятиям участвовать в конкурсных закупках Канады, улучшит условия торговли, экспорт предприятий в Канаду, будет способствовать созданию рабочих мест и росту экономики в Литве. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса. Литва сможет экспортировать товары в Канаду без импортных пошлин, при этом сократятся формальности, временные затраты. Мы считаем, что выгоду от этого должны получить литовские экспортеры текстиля, одежды, мебели, продуктов питания", - сказал Л.Линкявичюс, представляя соглашение в сейме.

По его словам, только благодаря либерализации таможенных пошлин литовские экспортеры сэкономят больше миллиона евро в год.

По данным МИД, в прошлом году Литва экспортировала в Канаду вчетверо больше, чем импортировала. В Канаду экспортируют 150 предприятий, из них 80% - малые и средние предприятия, напрямую от экспорта в Канаду зависит 2,5 тыс. рабочих мест в Литве.

Европарламент утвердил торгово-экономическое соглашение ЕС и Канады 15 февраля этого года.