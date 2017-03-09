Глава Клайпедского порта: февральские погрузки - рекордные

Руководитель Клайпедского морского порта Арвидас Вайткус заявил, что февраль по показателю погрузок был рекордным месяцем за всю историю порта.

Он отметил, что больше всего увеличились погрузки удобрений, которые должны продолжить рост, поскольку хозяйства страны повышают продуктивность.

"Февраль по показателю погрузок был рекордным за всю историю порта. (...) Прежний рекорд был поставлен в 2013 году, когда было погружено 3,18 млн. тонн. Тенденции радуют", - заявил в четверг на пресс-конференции А.Вайткус.

В феврале, по сравнению с февралем 2016 года, погрузки в порту выросли на 10,8%до 3,434 млн. тонн, сообщила дирекция порта.

"Продажи удобрений волнообразны, но мы надеемся, что этот год будет достаточно хорошим. Мировые тенденции говорят о том, что мировые хозяйства, которые получают удобрения через Клайпедский порт, стремятся поднимать продуктивность, и это значит, что объемы погрузки удобрений должны расти", - сказал А. Вайткус.

За первые два месяца этого года порт перевалил 6,841 млн. тонн грузов - на 5,15% больше, чем в январе-феврале прошлого года (6,508 млн. тонн). Погрузки жидких грузов в этом году снизились на 10,8% до 1,836 млн. тонн, перевалка генеральных грузов выросла на 1,4% до 1,91 млн. тонн, а сыпучих грузов - на 20,6% до 3 млн. 94 тыс. тонн.