Глава Калининградской области: регион не нуждается в Балтийской АЭС

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RUGRAD.eu
пятница, 14 апреля 2017 г. 11:31
Глава соседней с Литвой Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что регион не нуждается в Балтийской АЭС.
Baltijos atominė elektrinė Sovetske, Kaliningrade
© "Tauragės žinios"

Как передает "Балтик плюс", соответствующее заявление было сделано в ходе встречи с сотрудниками опытного конструкторского бюро "Факел".

"В вопрос вмешивается геополитика. Калининградская область полностью обеспечена электроэнергией. Строить только для внешних потребителей — нецелесообразно. Если бы нам удалось сбывать 30% энергии за границу, тогда БАЭС еще была бы обоснована. Но гарантий от наших иностранных коллег на покупку нет. Поэтому станцию мы законсервировали. Она в таком состоянии может еще 10 лет простоять", — заявил Алиханов.

Строительство Балтийской АЭС было приостановлено в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое было дано в июле 2013 года.

В 2015 году министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что возобновлять строительство Балтийской атомной электростанции в Калининградской области не планируется.

Лоббистская организация "Румянцев и партнеры" в 2015 году получила за продвижение проекта БАЭС в органах власти Евросоюза от 300 до 400 000 евро.

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