Глава Eesti Energia: терминал сжиженного газа действует как региональный

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BNS
вторник, 11 апреля 2017 г. 17:48
Хотя Эстония и не признает литовский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) региональным, потому что сама хочет построить у себя терминал, глава холдинга энергетических компаний Eesti Energia говорит, что терминал в Клайпеде действует как региональный.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Хандо Суттер в интервью BNS сказал, что его предприятие относится к клайпедскому терминалу как к региональному.

"Конечно (относимся, как к региональному - BNS). На мой взгляд, услуги, которые они предоставляют, и их точка зрения - супер. Я встречался с ними несколько раз, был на этом судне-хранилище и видел, как профессионально они работают. Думаю, политическое дискуссии - это одно, а как возможность для нас как торговцев (терминал - BNS) полностью задействован, по сути мы можем им пользоваться, зная расценки, зная инфраструктурные расценки в каждой точке доставки, зная СПГ, который мы можем доставлять на терминал. Это инструмент, который мы используем и который действует идеально, так что в этом мы не сомневаемся", - сказал Х. Суттер в интервью BNS.

По его словам, Eesti Energia не участвует в дискуссиях о признании терминала СПГ региональным, однако как торгующее газом предприятием пользуется предоставляемой им выгодой.

Литва добивается признаниям странами Балтии ТСПГ региональным, потому что тогда она получит основание просить у Еврокомиссии (ЕК) 100 млн. евро на выкуп судна-газохранилища у норвежской компании Hoegh LNG. Это помогло бы снизить затраты на содержание судна.

ЕК в середине февраля отклонила заявку эстонской компании Alexela о получении финансовой помощи строительству терминала СПГ в порту Палдиски. Предприятие утверждало, что такое решение ЕК его не удивило, оно связано со стремлением Литвы получить статус регионального для своего ТСПГ в Клайпеде. Однако эстонская компания утверждала, что не намерена отказываться от своего проекта и что в случае необходимости привлечет для реализации проекта в жизнь частный капитал.

Глава эстонской газовой компании Eesti Gaas Анцо Нуто в конце декабря 2016 года заявил, что признание литовского ТСПГ региональным исказит газовый рынок и обойдется слишком дорого. По его словам, финансирование Евросоюза должен получить самый прогрессивный и эффективный проект, который создает минимальное бремя для общества. На его взгляд, региональный терминал в Эстонии был бы лучшим решением.

BNS
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