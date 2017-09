Находившийся в Вильнюсе Ханд Суттер считает, что соглашение по газовому рынку необходимо всем сторонам, а разногласия считает частью переговорного процесса. "Соглашение будет достигнуто, потому что всем сторонам оно нужно, и я бы сказал, что мы фундаментально доверяем рынку. Политики готовы положиться на рыночную конкуренцию, либо насколько это возможно, снизить вмешательство за счет средств налогоплательщиков, и это будет лучшее для всех решение", - сказал Х. Суттер BNS. По его мнению, если Балтийским странам удастся договориться, то потребление газа может вырасти, поскольку рынок будет более прогнозируемым. Х. Суттер сказал, что политическая стабильность и четкие соглашения необходимы для рынка, чтобы снизить цены на электроэнергию для потребителей. По его словам, важно, чтобы при принятии решений рынок был предупрежден заранее и успевал адаптироваться. Во вторник латвийское правительство решило запросить больше информации о сроках принятия решения по соглашению об инфраструктуре СПГ, на основе которого обратятся в Еврокомиссию за помощью литовскому и эстонскому терминалам СПГ, и Инчукалскому газовому хранилищу.

