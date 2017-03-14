Глава центробанка Литвы: в этом году в Литве может появиться новый банк

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BNS
вторник, 14 марта 2017 г. 11:54
Глава Центробанка Литвы говорит, что в этом году в стране может появиться новый банк, однако больше никаких подробностей не сообщается. По неофициальным данным BNS, это может быть китайский банк или финансовое учреждение.
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Когда мы встречаемся с интересантами, которые в будущем могут прийти на этот рынок, мы видим серьезность их намерений. Как я говорил, один (из них), на наш взгляд, довольно серьезно заинтересован. (...) Контакты были довольно серьезные, и мы надеемся, что это может произойти в этом году, но я не хочу обещать", - сказал Витас Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, вероятный новый участник рынка - зарубежного капитала, однако никаких деталей о нем глава центробанка не раскрыл. По неофициальным данным BNS, возможность открыть филиал в Литве рассматривает китайский банк, который обслуживал бы китайские компании, намеревающиеся прийти в Литву.

Как утверждает В. Василяускас, одним из главных факторов, привлекающих новый банк в Литву, является членство страны в еврозоне.

"Пока мы не знаем всю картину, с чем связывает этот претендент свой вероятный приход в Литву, но обычно зарубежные банки идут вслед за своими корпоративными клиентами", - сказал В. Василяускас.

На вопрос, означает ли это, что будущий банк - не из страны - члена ЕС, глава БЛ ответил утвердительно: "Вы угадали".

Глава гонконгского предприятия финансовых технологий International business settlement (IBS) Луо Фенг в октябре прошлого года сказал деловой газете Verslo zinios, что в Литве намечается открыть центр расчетов между ЕС и Китаем. Предприятие предоставляет услуги международных денежных переводов и банковского дела для китайских компаний, одним из ее акционеров является китайская корпорация транспорта и логистики, недвижимости и финансов China Merchants Group, у которой есть инвестиционные планы в Клайпеде и которая уже вкладывает капитал в Минске.

Сейчас в Литве действуют 8 банков: SEB, Swedbank, DNB, Nordea, Danske, Citadele, Siauliu bankas, Medicinos bankas. Банки Nordea и DNB во втором квартале этого года должны объединиться под названием Luminor - это будет второй крупнейший участник банковского рынка Балтийских стран.

BNS
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