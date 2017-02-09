Глава ЦБ предупреждает о росте ставки по жилищным кредитам

Через несколько лет ставка по жилищным кредитам может вырасти, поэтому люди, которые намереваются взять кредит на жилье, должны оценить свои возможности. В противном случае у них могут возникнуть проблемы с платежеспособностью.

Во время онлайн-конференции на DELFI председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас сказал, что пока проблем на рынке недвижимости в Литве нет, хотя напряжение растет. Он не считает, что нынешние покупатели переплачивают за недвижимость:

"Наши подсчеты показывают, что надо следить за ситуацией на рынке недвижимости, но о пузыре мы не можем говорить. Не думаю, что сегодня жилье и недвижимость в общем переоценены.

Но если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то температура немного повысилась. Как сказал один мой коллега, речь идет о температуре тела в 37 градусов".

Глава ЦБ выделил несколько причин повышения температуры на рынке. Больше всего на это влияет неплохая макроэкономическая ситуация, хорошие ожидания граждан, хорошие условия кредитования в связи с низкой процентной ставкой.

Василяускас считает, что географически рынок Литвы можно разделить на несколько сегментов: самый важный - Вильнюс, но надо также выделить Каунас, Клайпеду и другую часть территории Литвы.

"Ситуация различается демографически, поскольку Вильнюс - растущий город. Число жителей растет, а это приводит к росту спроса.

В Вильнюсе растет и количество детей, значит растет потенциал смены жилья в будущем. В Вильнюсе в среднем выше уровень доходов, чем в остальной части Литвы. Ну, а условия кредитования, низкая ставка, приводит к тому, что в Вильнюсе цены относительно выше, чем в остальной Литве", – сказал Василяускас.

На вопрос, как он оценивает покупку жилья для сдачи в аренду, он обращает внимание на то, что покупка второго жилья за счет кредита увеличивает обязательства жителей.

"Когда начнет расти ставка, а она рано или поздно начнет расти, поскольку не только по нашей оценке, общая ситуация еврозоны понемногу улучшается, естественно, что ставка начнет расти, увеличатся и обязательства, ежемесячные взносы. Тут может возникнуть вопрос возвращения кредитов. Поэтому нужно ответственно подходить к дополнительным обязательствам", – предупредил Василяускас.

Однако, если есть возможность инвестировать во второе жилье, то это может быть выгодно, поскольку это откладывание средств.

На вопрос, когда может наблюдаться рост ставки, Василяускас отметил, что до конца этого года в еврозоне продолжится действие общей программы приобретения жилья. Значит, в этом году ситуация вряд ли изменится, но в ближайшие 2-3 года можно прогнозировать повышение ставки.

По его словам, сейчас большая часть (около 60%) жилья покупают в кредит. Поэтому если появится опасность и риск, ЦБ предпримет определенные действия для обуздания рынка. Например, ужесточит требования к оценке имущества, которое идет под залог, к размеру отношения возвращаемого кредита и доходов, требования к откладываемому банками капиталу.