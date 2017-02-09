Глава ЦБ Литвы прогнозирует революцию в сфере банковских услуг

Пакет необходимых банковских услуг за установленную плату – это лишь начало перемен. По мере роста конкуренции на рынке платежей в будущем клиентам могут предоставлять бесплатные услуги или же будут доплачивать клиентам за то, что они пользуются услугами.

Во время онлайн-конференции на DELFI такими прогнозами поделился глава Центробанка Литвы Витас Василяускас.

На вопрос, какие перемены на рынке финансовых услуг возможны после того, как вступило требование в связи с пакетом обязательных услуг, он ответил:

"На рынке платежей будут интересные вещи. Еще в 2011 г. мы говорили, что, по нашему убеждению, в среднесрочном периоде произойдут большие перемены на рынке платежей и всем игрокам стоит переосмыслить свои стратегии.

Тогда многие крутили пальцем у виска, говорили, что это коммунизм XXI в. и т.д. Ну, кто был прав, покажет история. Факт - цены снижаются. По моему убеждению, в течение 3-5 лет поставщики платежных услуг будут рады предоставлять услуги по себестоимости. Я боюсь, что им придется приплачивать.

И это не литовский феномен. Это мировой феномен, поскольку на рынок приходят новые, "голодные" игроки. В основе их бизнес-модели лежат данные, сеть клиентов и т.д. И платежные услуги они идут лишь про между прочим. Я прогнозирую появление более оптимальных цен".

По словам председателя, после первого толчка, связанного с пакетами услуг, цены на банковские услуги пересмотрят, сейчас они уже более благоприятны для пользователей.

"На рынке платежей основными игроками будут не банки и не кредитные ведомства. Если я ошибусь, можно бросить камень в мой огород.

Мы чувствуем это. Представьте, как меняется рынок, если приходит Google или Alibaba, телекоммуникационные компании, операторы мобильной связи. Это в принципе меняет ситуацию на рынке", – сказал Василяускас.

По его словам, чтобы сохранить клиента как пользователя платежами, нужно действовать через ценовую политику. Возможно, кредитные ведомства вообще покинут рынок платежей.

По словам Василяускаса, пока сложно прогнозировать, какую часть рынка платежей займут операторы мобильной связи.

На вопрос, когда в Литве снизится оборот наличных в сфере платежей, он отметил, что это зависит от отношения жителей:

"Сегодня мы отстаем в сфере безналичного расчета. Наш "бренд" - скандинавы. В нашей стратегии предусмотрено достичь 300 электронных переводов на одного человека в год. Сегодня у нас 170-180. Тогда мы сможем говорить о переломе".

Он признал, что в некоторых странах Западной Европы, к примеру, в Германии, Великобритании и др., все еще господствую наличные, их количество растет.

Однако в Скандинавии фиксируют иную тенденцию. В Литве количество наличных связано с укоренением "теневой" экономики, когда она уменьшится, меньше будут использовать наличные.