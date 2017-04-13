"Газпрому" не удалось возобновить спор с Советом по конкуренции Литвы

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BNS
четверг, 13 апреля 2017 г. 11:24
Российскому концерну "Газпром" не удалось возобновить судебное разбирательство с Советом по конкуренции Литвы (СК) в связи с крупнейшим в истории Литвы штрафом в размере 35,651 млн. евро.
© Reuters / Scanpix

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду отказался возобновить процесс, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Неринга Лукошявичене.

В декабре прошлого года ГАСЛ окончатльно утвердил принятое в октябре 2014 года решение СК о наказании "Газпрома" штрафом в размере 35,651 млн. евро. Поскольку российская компания своевременно не заплатила штраф, то его взыскание было передано приставам.

СК в июне 2014 года признал, что, отказываясь вести переговоры с Lietuvos energijos gamyba (LEG, бывшей Lietuvos elektrine) о соглашении об обмене газом в 2013 - 2015 годах, "Газпром" не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 года разрешить российскому концерну приобрести 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Тогда сообщалось, что такая сделка позволила бы снизить затраты компании на приобретение газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей. Lietuvos energija предлагала обменять купленный в странах Европы газ на газ, поставляемый Литве подразделением "Газпрома" - "Газпром Экспорт".

BNS
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Бизнес

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