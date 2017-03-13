"Газпром" обязался разрешить свободную торговлю газом в Литве

Еврокомиссия (ЕК) завершает антимонопольное расследование относительно деятельности российского газового концерна "Газпром" в Центральной и Восточной Европе, и концерн пообещал, что страны смогут свободно торговать российским газом, а "Газпром" будет поставлять его по конкурентной цене.

"Мы убеждены, что обязательства "Газпрома" создадут условия для беспрепятственной торговли газом в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам. Они развеивают наши опасения по поводу конкуренции и являются перспективным решением, соответствующим правилам Евросоюза (ЕС). Они даже помогают лучше интегрировать газовые рынки региона. Это важно для миллионов европейцев, которым газ необходим для отапливания домов и для коммерческих нужд", - сказала для пресс-релиза ответственный за конкуренционную политику комиссар ЕК Маргрете Вестагер.

В сообщении представительства ЕК в Литве указано, что клиенты из Литвы смогут импортировать и экспортировать газ на другие газовые рынки ЕС, не будучи связанными никакими предусмотренными в договорах с "Газпромом" ограничениями.

"Газпром" обязался в долгосрочных договорах предоставить возможность клиентам из Литвы заново договориться о цене на газ, если она станет отличаться от цен для Западной Европы, включая и газовые биржи. Пересматривать цены можно будет часто.

"Газпром" предложил отказаться на все времена от положений о разделении рынка в договорах о поставках газа с клиентами в Центральной и Восточной Европе, что должно позволить свободно торговать газом в регионе.

ЕК установила, что невозможность ориентироваться на цены на конкурентных газовых биржах была одним из факторов, обусловивших более высокие цены для Центральной и Восточной Европы, говорится в сообщении.