Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа

Литовская компания Amber Grid сообщила, что подписала соглашение с латвийской Conexus Baltic Gridи эстонской Elering.

"По этой модели велась бы торговля газопередающими мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже. По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовые потоки между странами Балтии. Это стало бы первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран", - сказал BNS глава Отдела стратегического планирования и коммуникации Amber Grid Данас Янулёнис.

По его словам, новую модель планируется внедрить до лета этого года, а услуга будет предоставляться через биржу.

В декабре премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. Amber Grid вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила балансирования, торговли и других важных для оптового рынка принципов и правил.

Планируется, что общий рынок начнет действовать с 2020 года. Ожидается, что после создания газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и Финляндия.