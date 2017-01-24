Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа

 (52)
BNS
вторник, 24 января 2017 г. 10:50
Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии.
© Dujotiekis

Литовская компания Amber Grid сообщила, что подписала соглашение с латвийской Conexus Baltic Gridи эстонской Elering.

"По этой модели велась бы торговля газопередающими мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже. По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовые потоки между странами Балтии. Это стало бы первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран", - сказал BNS глава Отдела стратегического планирования и коммуникации Amber Grid Данас Янулёнис.

По его словам, новую модель планируется внедрить до лета этого года, а услуга будет предоставляться через биржу.

В декабре премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. Amber Grid вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила балансирования, торговли и других важных для оптового рынка принципов и правил.

Планируется, что общий рынок начнет действовать с 2020 года. Ожидается, что после создания газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и Финляндия.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Клайпеду зашел самый длинный в истории порта танкер (9)

Laivas „Ridgebury Captain Drogin“
Во вторник в Клайпедский порт зашел самый длинный в истории порта танкер - длина танкера Ridgebury Captain Drogin составляет 285,41 метра.

Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа (52)

Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа
Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии.

Потери в России завод Akmenes cementas компенсировал на других рынках (24)

cementas
Вступившее в силу в России с прошлого года обязательное сертифицирование цемента вытеснило с этого рынка литовское предприятие по производству цемента Akmenes cementas, которое получало доходы от экспорта в Калининградскую область, а также других производителей цемента из стран - членов Евросоюза (ЕС).

Больше всего грузов в Балтии привлек Клайпедский порт (11)

Klaipėdos uostas
Клайпедский порт, который в прошлом году зафиксировал рекордно большой результат перевалки грузов, уверенно лидировал в Балтийских странах, показывают обнародованные портами данные погрузок.

"Литовская железная дорога" представляет электронный билет (4)

Литовская железная дорога представляет электронный билет
"Литовская железная дорога" (ЛЖД) представляет новинку – многоразовый именной электронный билет, действующий в течение определенного срока, интегрированный в пластиковую дисконтную карту. Электронный билет можно купить с 25 января 2017 года, а действовать он будет с 1 февраля.
Facebook друзья
Rambler's Top100