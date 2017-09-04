"Несмотря на то, что я намерен оставаться активным в бизнесе, я хочу изменений, новой деятельности, иметь возможность больше времени уделять себе и семье", - сказал для пресс-релиза Г. Галванаускас.
Он возглавляет Danske Bank с 2008 года, когда тогдашний финский банк Sampo в Литве купил Danske Bank. Банк Sampo он возглавлял с 2001 года.
Р. Бичюлайтис работает в Danske Bank с 2009 года. До этого он был членом правления и финансовым директором созданного для строительства новой АЭС предприятия Leo LT, а еще раньше - финансовым директором пивоваренной компании Kalnapilio-Tauro grupe.
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