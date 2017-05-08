Французский концерн Alstom выплатил Литве 11 млн. евро

Подозреваемый во взяточничестве в Литве французский концерн Alstom по указанию суда Великобритании выплатил Литве компенсацию в размере 11 млн. евро.

Лондонский королевский суд Сауфварка, рассматривающий дело, в котором подразделение шведской энергокомпании Alstom Power обвиняется в коррупции в Литве, еще в прошлом году указал выплатить средства Литве, подтвердили BNS несколько независимых источников.

Средства были переведены в июле 2016 года и, по данным BNS, переданы компании энергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos gamyba (бывшая ТЭС Lietuvos elektrine), которую Alstom Power в 2004-2009 годах модернизировала за 208 млн. евро, установив оборудование по устранению серы.

Ни Lietuvos energija , ни акционер холдинга - Минфин не комментируют информацию о полученных средствах и их использовании.

По данным BNS , получив средства, Lietuvos energijos gamyba ( LEG ) вернет долг банку SEB bankas , который в феврале 2014 года рефинансировал средства, предоставленные под проект. Британский суд указал выплатить остаток кредита, который в середине 2016 года составлял около 11 млн. евро, поэтому Литве была выплачена именно эта сумма.

Член Комиссии по контролю над энергетикой и ценами Дарюс Бешка сообщил BNS , что Lietuvos energijos gamyba , получив средства, может пойди двумя путями - выплатить дивиденды или отдать деньги потребителям, сократив тариф на производимую электроэнергию.

Британская служба по борьбе с крупным мошенничеством (англ. Serious Fraud Office , SFO ) четыре года назад обвинила шведскую Alstom Power в том, что перевела средства бывшим на тот момент посредникам или работникам Lietuvos elektrine под прикрытием соглашения о консультациях, чтобы получить этот крупный заказ. По информации SFO , вероятно, что дело начнут рассматривать в сентябре этого года.

Литовская правоохрана также проводит досудебное расследование крупного мошенничества и взяточничества, в котором фигурирует Alstom . Последняя, кроме ТЭС Lietuvos elektrine , реконструировала за 43 млн. евро и Каунасскую ГЭС.

В декабре 2014 года Alstom Power и два ее работника Николас Рейнольдс и Йоханес Вилюс Вянскус, который тогда уже не работал в компании, были обвинены во взяточничестве, длившемся восемь лет. Обвинения связаны с соглашениями с литовскими компаниями Vilmetrona и Lietuvos elektrine.