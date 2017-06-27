Foodout выходит на рынок Украины

 (1)
BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 19:00
Действующая в странах Балтии платформа доставки питания Foodout выходит на рынок Украины - компания сообщила, что приобрела часть украинского сервиса доставки еды Eda.ua и планирует начать деятельность в Белоруссии.
© Shutterstock nuotr.

В сообщении указано, что детали сделки не раскрываются.

Предприятие утверждает, что также создана компания Foodout Group, которая будет отвечать за деятельность предприятий Foodout, действующих в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии и Иране.

Совокупный оборот группы в 2016 году составил 10 млн. евро, тогда за первые пять месяцев 2017 года она выросла на 53% до 6 млн. евро.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Foodout выходит на рынок Украины (1)

Foodout выходит на рынок Украины
Действующая в странах Балтии платформа доставки питания Foodout выходит на рынок Украины - компания сообщила, что приобрела часть украинского сервиса доставки еды Eda.ua и планирует начать деятельность в Белоруссии.

Крупнейшая американская компания уходит из Литвы (37)

Крупнейшая американская компания уходит из Литвы
Начавшая свою деятельность в Вильнюсе два года назад одна из крупнейших в мире страховых компаний American International Group (AIG) выводит деятельность своего центра услуг из литовской столицы.

Аналитик: цены на продукты питания будут расти (29)

Pienas
В мире растут цены на продукты питания, и Литва не исключение. Здесь молочные продукты подорожали до 20%, а во время проводимых торговыми предприятиями акций скидки на многие товары не очень велики, пишет Lietuvos rytas.

ЛЖД и Orlen закончили переговоры по тарифам и долгам (1)

ЛЖД и Orlen закончили переговоры по тарифам и долгам
Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai - LG) и принадлежащая польскому концерну Orlen группа нефтеперерабатывающих предприятий Orlen Lietuva завершили переговоры по тарифам на грузоперевозки по железной дороге на период с 2014 по 2023 гг.

Клайпедский морской порт - лидер по перевалке контейнеров в Балтии (84)

Klaipėda
Клайпедский морской порт за первые пять месяцев года лидировал среди портов государств Балтии по объёмам перевалки контейнеров.
Facebook друзья
Rambler's Top100