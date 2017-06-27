Foodout выходит на рынок Украины

В сообщении указано, что детали сделки не раскрываются.

Предприятие утверждает, что также создана компания Foodout Group, которая будет отвечать за деятельность предприятий Foodout, действующих в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии и Иране.

Совокупный оборот группы в 2016 году составил 10 млн. евро, тогда за первые пять месяцев 2017 года она выросла на 53% до 6 млн. евро.