Fitch подтвердила прежний рейтинг заимствований Литвы

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BNS
понедельник, 13 марта 2017 г. 18:55
Международное агентство кредитных рейтингов Fitch Ratings подтвердила предоставленный Литве еще в июне 2014 года рейтинг долгосрочных заимствований A - со стабильной перспективой.
Fitch

Также неизменным остался рейтинг краткосрочных заимствований в иностранной валюте F 1 и "потолок" рейтинга страны AAA, сообщила Fitch Ratings.

По словам аналитиков Fitch, литовский рейтинг поддерживает стабильное фискальное положение, институциональная стабильность и надежная политическая система, исходящая из членства в ЕС и в зоне евро. При этом, внешние финансы страны слабее, рост рейтинга также ограничивает недостаточная конвергенция уровня доходов по сравнения со странами с высокими рейтингом.

Fitch прогнозирует, что в этом году внутренний валовой продукт Литвы вырастет на 2,7%, а рост будет поощряться внутренним потреблением, ростом потребления домашних хозяйств и инвестиций при использовании средств ЕС.

На минувшей неделе агентство Standard & Poor ' s утвердило предоставленный Литве рейтинг долгосрочных заимствований A - со стабильной перспективой. Другое агентство Moody ‘ s присудило Литве рейтинг A 3.

BNS
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