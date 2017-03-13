Fitch подтвердила прежний рейтинг заимствований Литвы

Также неизменным остался рейтинг краткосрочных заимствований в иностранной валюте F 1 и "потолок" рейтинга страны AAA, сообщила Fitch Ratings.

По словам аналитиков Fitch, литовский рейтинг поддерживает стабильное фискальное положение, институциональная стабильность и надежная политическая система, исходящая из членства в ЕС и в зоне евро. При этом, внешние финансы страны слабее, рост рейтинга также ограничивает недостаточная конвергенция уровня доходов по сравнения со странами с высокими рейтингом.

Fitch прогнозирует, что в этом году внутренний валовой продукт Литвы вырастет на 2,7%, а рост будет поощряться внутренним потреблением, ростом потребления домашних хозяйств и инвестиций при использовании средств ЕС.

На минувшей неделе агентство Standard & Poor ' s утвердило предоставленный Литве рейтинг долгосрочных заимствований A - со стабильной перспективой. Другое агентство Moody ‘ s присудило Литве рейтинг A 3.