Финский гигант остановил свой выбор на Вильнюсе

В литовском отделе компании работают 80 специалистов разных сфер. Планируют, что в ближайшее время будет создано еще 100 новых рабочих мест. В вильнюсском центре услуг будут работать финансисты, программисты, специалисты по государственным закупкам и др. специалисты.

Литва в течение нескольких лет является в регионе одним из наиболее привлекательных мест для учреждения центров услуг, однако обычно эти центры связаны с банками или компаниями в сфере ИТ. Сейчас в Вильнюсе и других городах работают центры услуг Barclays, Nasdaq, Western Union, CSC и др.

Приход этой финской компании в Литву утверждает новое направление инвестиций – центр услуг основало производящее предприятие.

Грибаускайте подчеркнула, что крупнейшие представители бизнеса в мире видят возможность создания в Литве рабочих мест, приносящих большую добавленную стоимость, ценят способности наших людей. Социально ответственный скандинавский бизнес приносит свою высокую культуру и этику, побуждая и наш бизнес вооружаться такими качествами.