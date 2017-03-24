Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег

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BNS
пятница, 24 марта 2017 г. 12:05
Последняя история с отмыванием денег, когда из России как предполагают могли вывести около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты.
© Shutterstock nuotr.

В настоящее время Банк Литвы (Lietuvos bankas) утверждает, что в стране создана и действует отвечающая международным стандартам система предупреждения финансирования терроризма и отмывания денег, центральной осью которой можно назвать Службу расследования финансовых преступлений.

"В этой системе участвует и центральный банк, отвечающий за надзор за финансовым сектором, уделяющий большое внимание сфере предупреждения финансирования терроризма и отмывания денег. Разумеется, борьба с финансовыми преступлениями и обеспечение превентивных мер - цель, которая не стоит на месте. Поэтому как правоохранительные органы, так и мы при осуществлении надзора постоянно отслеживаем ситуацию и даём предложения по совершенствованию системы", - сказал BNS директор Службы надзора Банка Литвы Витаутас Валвонис.

В Литве до июня должна вступить в действие новая редакция Закона о предупреждении финансирования терроризма и отмывания денег, в которую переносятся новейшие требования Директивы Евросоюза по предупреждению отмывания денег.

"Дополнительно, весной 2018-го, намечается оценка соответствия литовской системы предупреждения финансирования терроризма и отмывания денег международным стандартам, которую выполнят эксперты Комитета Moneyval Совета Европы", - отметил В.Валвонис.

По словам президента ассоциации банков Литвы Стасиса Кропы, банки неизбежно должны будут ужесточить борьбу с отмыванием денег, так как, если не будет гарантирован надлежащий и прозрачный порядок, финансовая система Литвы может потерять международных партнёров.

"Нужно, чтобы ни у кого даже не возникала мысль или желание попытаться осуществить подобную операцию через официально действующие в стране финансовые институты. Это причиняет очень большой вред, поэтому если наши процедуры контроля позволяют воспользоваться какими-то лазейками, их обязательно необходимо устранить (...) Мы обязательно должны это сделать, это на самом деле сделает прозрачными как экономические отношения в самой Литве и улучшит имидж страны как надёжного партнёра", - отметил агентству BNS Кропас.

Участвующий в международном расследовании Laundromat портал 15min.lt, уже участвовавший в деятельности Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), на этой неделе сообщил, что в банках Литвы могло быть отмыто примерно 77 млн долларов из России.

По утверждению главы ассоциации "За честный банковский бизнес" Кястутиса Купшиса, доля отмытых через Литву денег из России невелика, так что эта история не окажет значительного влияния на надёжность банковской системы Литвы.

"Всё же эпицентр был не в Литве, а в Эстонии и других странах, поэтому, я бы сказал, Литва здесь особо не выделяется и специфически литовские банки не должны выглядеть большими грешниками, нежели те же зарегистрированные в Эстонии, Гонконге, Швейцарии или в других странах банки. Поэтому я не вижу большой угрозы для репутации нашей страны или банковского сектора", - подчеркнул BNS К.Купшис.

Всего в мировом масштабе по схеме отмывания денег российского происхождения могло быть отмыто более 22 млрд долларов, причём только в Эстонии - 1,8 млрд, львиная доля этих денег пришлась на отделение Danske Bank.

BNS
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