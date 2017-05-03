Евростат: за год в странах Балтии выросли цены на промпродуцию

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BNS
среда, 3 мая 2017 г. 13:43
За год цены на промышленную продукцию выросли во всех трех Балтийских государствах, сообщил Евростат.
© DELFI / Karolina Pansevič

За год - в марте этого года, по сравнению с мартом 2016 года - цены на промпродукцию на внутреннем рынке в Литве выросли на 5%, в Латвии - на - 1,1%, в Эстонии - на 2,8%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистического агентства ЕС.

За месяц - в марте, по сравнению с февралем - эти цены увеличились в Литве на 1,1%, при этом в Латвии они снизились на 0,1%, а в Эстонии - на 1,1%.

В целом в ЕС цены на промпродукцию за год выросли на 4,6%, а за месяц сократились на 0,2%.

BNS
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