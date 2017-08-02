Евростат: за год цены на промпродукцию выросли во всех Балтийских странах

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BNS
среда, 2 августа 2017 г. 12:52
Цены на промышленную продукцию за год выросли во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.
© DELFI / Domantas Pipas

На внутреннем рынке за год - в июне по сравнению с июнем 2016 года - в Литве цены на промпродукцию выросли на 1,4%, в Латвии - на 3,2%, в Эстонии - на 1,5%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

За месяц - в июне по сравнению с маем - цены в Литве снизились на 0,7%, в Латвии они выросли на 0,7%, в Эстонии снизились на 0,3%.

Во всем Евросоюзе за год цены повысились на 2,6%, за месяц снизились на 0,2%.

BNS
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