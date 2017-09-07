За квартал - во втором квартале этого года, по сравнению с первым кварталом - экономика Литвы выросла на 0,6%. В Латвии квартальный рост ВВП составил 1,2%, а в Эстонии - 1,3%, свидетельствуют опубликованные в четверг уточненные данные статистической службы ЕС.

Наиболее интенсивным был квартальный рост ВВП в Чехии (на 2,5%), в Швеции (1,7%) и Румынии (1,6%).

Во втором квартале ВВП Литвы, по сравнению с тем же периодом 2016 года, вырос на 4%, в Латвии - на 4,8%, а в Эстонии - на 5,2%.

Самым значительным годовой рост ВВП был в Румынии (5,7%) и Словении (5,2%).

В целом экономика ЕС за год выросла на 2,4%, а за квартал - на 0,7%.