За квартал - во втором квартале этого года, по сравнению с первым кварталом - экономика Литвы выросла на 0,6%. В Латвии квартальный рост ВВП составил 1,2%, а в Эстонии - 1,3%, свидетельствуют опубликованные в четверг уточненные данные статистической службы ЕС.
Наиболее интенсивным был квартальный рост ВВП в Чехии (на 2,5%), в Швеции (1,7%) и Румынии (1,6%).
Во втором квартале ВВП Литвы, по сравнению с тем же периодом 2016 года, вырос на 4%, в Латвии - на 4,8%, а в Эстонии - на 5,2%.
Самым значительным годовой рост ВВП был в Румынии (5,7%) и Словении (5,2%).
В целом экономика ЕС за год выросла на 2,4%, а за квартал - на 0,7%.
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