Евростат: годовой рост торговли в Литве один из крупнейших в ЕС

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BNS
пятница, 6 января 2017 г. 18:18
Годовой рост розничной торговли в Литве продолжает оставаться одним из крупнейших среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

За год в ноябре прошлого года, по сравнению с ноябрем 2015 года - торговля в Литве выросла на 7,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в пятницу.

В Латвии розничная торговля за год выросла на 4,6%, а в Эстонии - на 6,5%.

За месяц - в ноябре, по сравнению с октябрем - торговля в Литве выросла на 0,1%, в Латвии - на 1,3%, в Эстонии - на 1,7%.

В целом в ЕС торговля за год увеличилась на 3,4%, а за месяц - снизилась на 0,1%.

BNS
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