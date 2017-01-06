Евростат: годовой рост торговли в Литве один из крупнейших в ЕС

За год в ноябре прошлого года, по сравнению с ноябрем 2015 года - торговля в Литве выросла на 7,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в пятницу.

В Латвии розничная торговля за год выросла на 4,6%, а в Эстонии - на 6,5%.

За месяц - в ноябре, по сравнению с октябрем - торговля в Литве выросла на 0,1%, в Латвии - на 1,3%, в Эстонии - на 1,7%.

В целом в ЕС торговля за год увеличилась на 3,4%, а за месяц - снизилась на 0,1%.