Евростат: цены на продукты питания в Литве - одни из самых низких в ЕС

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BNS
четверг, 15 июня 2017 г. 14:37
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Литве в прошлом году были одними из самых низких в Европейском союзе, отмечает Eurostat.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Уровень цен в стране на продукты питания в прошлом году составлял 80% от среднего по ЕС (в 2015-м - 78%), - говорится в обнародованном в четверг отчёте статистической службы Европейского союза. Более низкие цены зафиксированы только в Польше и Румынии (по 62% от среднего по ЕС) и в Болгарии (71%).

Цены алкогольных напитков в Литве в прошлом году достигала 73% среднего по ЕС, и тоже были одними из самых низких в Сообществе, цены на одежду - 104%, средства ухода за транспортом - 83% (меньше всех в ЕС), электронных товаров - 95%, ресторанов и гостиниц - 65% от среднего показателя по ЕС.

В Латвии цены на продукты питания и безалкогольные напитки год назад составляли 91% среднего по ЕС, на алкогольные напитки и табачные изделия - 84%, в Эстонии соответственно 90% и 86%.

Самые дорогие продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году были в Дании (148% среднего по ЕС), Швеции (126%) и Австрии (123%), а алкогольные напитки и табачные изделия - в Ирландии (175%), Великобритании (162%), Финляндии (135%).

BNS
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