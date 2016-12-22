Евросоюз закроет лазейки для финансирования терроризма

Пакет мер, представленных в Брюсселе в среду, 21 декабря, планировался уже многие месяцы и не является реакцией на теракт в Берлине, совершенный два дня назад.

Одна из мер — усиление контроля над провозом наличных средств и золота при въезде и выезде из ЕС. Подозрительных лиц предлагается подвергать тщательной проверке даже в тех случаях, когда они ввозят в ЕС меньше разрешенных 10 тысяч евро.

Таможенники должны получить больше полномочий при контроле над наличными средствами и банковскими картами, посылаемыми по почте. Еврокомиссия также предлагает установить общие правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег и ликвидации источников финансирования экстремистских организаций.

Шенгенская информационная система

В рамках усиления борьбы с терроризмом Еврокомиссия предлагает также улучшить обмен данными между странами ЕС в рамках так называемой Шенгенской информационной системы (SIS). Так предлагается сопоставлять данные на подозреваемых и в тех случаях, когда их личность не установлена, но на месте преступления обнаружены их отпечатки пальцев.

Лица, подозреваемые в причастности к терроризму, должны в обязательном порядке регистрироваться в базе SIS. Странам-членам ЕС предлагается обеспечить неограниченный доступ к базам данных европейского полицейского ведомства Европол. В базы данных SIS должны будут в обязательном порядке вноситься данные лиц из третьих стран, которым запрещен въезд в Евросоюз, а также на мигрантов, в отношении которых выдана санкция на депортацию.

Три миллиарда запросов в SIS

Эти планы должны быть утверждены Европарламентом и странами-членами ЕС. Реформы планируется осуществить в период с 2018 по 2020 годы. По оценкам, внедрение этих мер обойдется ЕС в 68 млн евро.

По данным Евросоюза, следственные органы в 2015 году почти 3 млрд раз пользовались базой банных SIS. В период с 2013 по 2015 годы это позволило задержать 25 тысяч человек и обнаружить 72 тысячи опасных преступников. Еще 79 тысячам лиц был запрещен въезд в Шенгенскую зону.