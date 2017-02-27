Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи

bbcrussian.com
понедельник, 27 февраля 2017 г. 18:02
Новые ограничительные меры, принятые Советом ЕС против Пхеньяна, стали ответом на ядерные испытания, проводимые КНДР.
© AFP/Scanpix

Европейский Союз ужесточил санкции против Северной Кореи. Новые ограничительные меры, принятые в понедельник, 27 февраля, предполагают запрет на экспорт вертолетов и кораблей в КНДР, а также ограничения при покупках железа, угля и других полезных ископаемых из Северной Кореи, говорится на сайте Совета ЕС.

Санкции коснулись и банковского сектора: северокорейским дипломатам и дипломатическим миссиям запрещено иметь более одного банковского счета в ЕС. Кроме того, наложены ограничения на использование недвижимости гражданами КНДР в Евросоюзе.

Как следует из документа Совета ЕС, санкции введены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года и стали ответом на ядерные испытания, проводимые Северной Кореей. Об успешном завершении разработки атомной бомбы и проведенных испытаниях сообщило государственное телевидение КНДР в сентябре 2016 года. Страна пообещала и далее развивать свою ядерную программу.

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