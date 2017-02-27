Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи

Новые ограничительные меры, принятые Советом ЕС против Пхеньяна, стали ответом на ядерные испытания, проводимые КНДР.

Европейский Союз ужесточил санкции против Северной Кореи. Новые ограничительные меры, принятые в понедельник, 27 февраля, предполагают запрет на экспорт вертолетов и кораблей в КНДР, а также ограничения при покупках железа, угля и других полезных ископаемых из Северной Кореи, говорится на сайте Совета ЕС.

Санкции коснулись и банковского сектора: северокорейским дипломатам и дипломатическим миссиям запрещено иметь более одного банковского счета в ЕС. Кроме того, наложены ограничения на использование недвижимости гражданами КНДР в Евросоюзе.

Как следует из документа Совета ЕС, санкции введены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года и стали ответом на ядерные испытания, проводимые Северной Кореей. Об успешном завершении разработки атомной бомбы и проведенных испытаниях сообщило государственное телевидение КНДР в сентябре 2016 года. Страна пообещала и далее развивать свою ядерную программу.