Евросоюз окончательно договорился об отмене платы за роуминг

Максимальная цена, которую операторы смогут взимать с клиентов, находящихся за рубежом, с 15 июня 2017 года составит 3,2 евроцента за минуту разговора (ранее 5 евроцентов) и 1 евроцент за смс-сообщение (ранее - 2 евроцента).

Передача данных по-прежнему будет стоить дороже, чем тарифы в стране проживания абонента. Лимит на уровне оптовых продаж составит 7,75 евро за гигабайт, в начале 2018 года он будет снижен до 6 евро, в 2019 году – до 4,5 евро, в 2020 году – до 3,5 евро, в 2021 году – до 3 евро, и в 2022 году – до 2,5 евро за гигабайт.

Цена роуминга на уровне оптовых продаж – это сумма, которую телекоммуникационные компании выплачивают друг другу, когда их клиенты во время путешествий пользуются другими сетями.