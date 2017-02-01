Евросоюз окончательно договорился об отмене платы за роуминг

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rus.DELFI.lv
среда, 1 февраля 2017 г. 16:00
В Евросоюзе будет установлен ценовой потолок оптовых цен роуминга мобильной связи, сообщает Euractiv.com. Достигнутое 31 января соглашение устранило последний барьер для отмены платы за звонки и sms-сообщения за границей.
Telefonas
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Максимальная цена, которую операторы смогут взимать с клиентов, находящихся за рубежом, с 15 июня 2017 года составит 3,2 евроцента за минуту разговора (ранее 5 евроцентов) и 1 евроцент за смс-сообщение (ранее - 2 евроцента).

Передача данных по-прежнему будет стоить дороже, чем тарифы в стране проживания абонента. Лимит на уровне оптовых продаж составит 7,75 евро за гигабайт, в начале 2018 года он будет снижен до 6 евро, в 2019 году – до 4,5 евро, в 2020 году – до 3,5 евро, в 2021 году – до 3 евро, и в 2022 году – до 2,5 евро за гигабайт.

Цена роуминга на уровне оптовых продаж – это сумма, которую телекоммуникационные компании выплачивают друг другу, когда их клиенты во время путешествий пользуются другими сетями.

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Telefonas
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