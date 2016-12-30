Европейцы недовольны ЕС, но повторять "брекзит" не хотят

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rus.DELFI.lv
пятница, 30 декабря 2016 г. 13:29
Жители стран Европейского Союза разочарованы тем, в каком направлении развиваются их страны, однако идея и выходе из ЕС после "брекзита" не стала более популярной. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного компанией WIN/Gallup International.
© AFP/Scanpix

89% респондентов в Греции, 82% во Франции, 79% в Италии и 62% в Германии полагают, что их страны движутся в неверном направлении. При этом количество избирателей, готовых проголосовать за выход страны из состава ЕС, за год выросло с 33% до 36% (опрос проводился в 15 крупнейших странах ЕС, в том числе в Великобритании).

"В 2016 году основы ЕС пережили некоторое потрясение. Следует отметить то, что подавляющее большинство граждан ЕС полагают, что их страны движутся в неверном направлении (..). Это создает плодородную почву для деятельности правых популистских партий", - отметил Джонни Хилд, управляющий директор ORB International - компании, которая проводила опрос в Великобритании.

60% респондентов по всей Европе заявили, что хотели бы уменьшить количество иммигрантов и беженцев в своей стране. В Греции этот показатель составил 86%, в Италии - 75%, в Германии - 64%.

В опросе приняли участие 14969 человек в 15 крупнейших странах Европы.

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