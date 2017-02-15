Европарламент проголосовал за соглашение о свободной торговле с Канадой

Если канадская сторона тоже даст договору "зеленый свет", то значительная часть его положений уже в ближайшее время, предположительно с апреля, предварительно вступят в силу. Речь идет о пунктах, не находящихся в ведении национальных правительств стран ЕС. Прежде всего это положения о льготных условиях торговли между Евросоюзом и Канадой.

Чтобы CETA окончательно вступило в силу его должны ратифицировать 38 национальных и региональных парламентов стран Евросоюза. Этот процесс может занять несколько лет, и его исход пока предсказать невозможно, так как ряд стран Европы выступает против соглашения с Канадой.

Во время голосования у здания Европарламента в Страсбурге прошла акция протеста противников CETA. Они опасаются, что соглашение повлечет за собой негативные последствия для защиты прав потребителей в ЕС, а также ослабит европейские социальные и экологические стандарты.